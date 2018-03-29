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Комфорт для куйбышевцев
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Комфорт для куйбышевцев 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Среди общественных территорий был выбран сквер Воинской славы. На реконструкцию затрачено более пяти миллионов рублей. Среди придомовых территорий работа по благоустройству на сумму свыше восьми миллионов рублей выполнена в квартале № 9: уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены малые архитектурные формы, оборудована детская игровая площадка. В течение нескольких месяцев на территории города велся сбор предложений от жителей. 18 марта состоялось рейтинговое голосование. По его итогам наибольшее количество голосов набрал сквер «Спортивный».
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №13 от 28 марта 2018 года
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