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Прокуратура проверит больницу Норильска из-за жалоб пациентов
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Прокуратура проверит больницу Норильска из-за жалоб пациентов 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Норильске после жалоб пациентов на холод и грязь прокуратура провела проверку в больнице. Сейчас медицинскому учреждению выданы предписания об устранении нарушений.
«При обследовании 50 боксов, расположенных в них душевых кабин, нарушений температурного режима не выявлено. Следов грибка и плесени также не установлено. Однако выявились другие нарушения: подтёки на потолках, трещины на стенах, потолках, на предметах, подвергающихся дезинфекции — отслоения краски, практически во всех палатах закрыты вентиляционные каналы», — сообщили в краевой прокуратуре.
В отношении должностного лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. Реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.
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