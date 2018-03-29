Прокуратура признала факт сброса нечистот с ЖК «Орбита» в Енисей

прокуратуре установили факт сброса канализации в Енисей

Природоохранная прокуратура Красноярска рассмотрела ситуацию со сбросом неочищенных канализационных вод с ЖК «Орбита» в Енисей.

Установлено, что вследствие аварии канализационные стоки с жилого комплекса сбрасывали с конца февраля по 6 марта 2018 года. С прилегающей территории фекальные воды попали в Енисей.

Данные подтверждены протоколами анализа проб, сделанными специалистами Роспотребнадзора

Выяснилось, что над коммунальным хозяйство ЖК не было ответственного. В 2017 года он был признан бесхозным и до сегодняшнего дня не передан в ведение муниципалитета. В результате из строя вышло оборудование, что привело к серьезной коммунальной аварии.

В адрес руководителя горхозяйства Красноярска вынесено представление об устранении нарушений закона.