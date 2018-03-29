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Красноярская «Орбита» сливала нечистоты в Енисей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Красноярская «Орбита» сливала нечистоты в Енисей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Этот факт подтвержден анализом проб сточных вод. Соответствующие исследования проводили специалисты Росприроднадзора по Красноярскому краю и сотрудники других экспертных организаций.
Установлено, что в октябре 2017 года канализационная насосная станция вблизи жилого комплекса была принята на учет в качестве бесхозного объекта. И, вопреки закону, этот объект до сих пор не передан в ведение организации, которая в этом районе оказывает услуги водоотведения. Поэтому, когда на станции произошла авария, никто мер не принял. Это и привело к сбросу нечистот в Енисей.
По результатам проверки руководителю департамента городского хозяйства администрации Красноярска внесено представление об устранении нарушений закона.
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