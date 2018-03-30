Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с главой Уссурийска

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с главой Уссурийского городского округа Евгением Коржом во время визита в муниципалитет в четверг, 29 марта.

В мероприятии также принял участие председатель Законодательного Собрания края Александр Ролик

Андрей Тарасенко отметил, что поездка в муниципалитет прошла эффективно, выявлено много важных вопросов, которые волнуют жителей округа и решение которых будет поставлено на контроль Администрации Приморья, в частности — по строительству пристройки со спортивным залом к школе №6, ремонту здания цирка, работе поликлиник. Вместе с тем, большая часть озвученных вопросов требует проработки на местном уровне.

«Все вопросы понятные. Самое главное — активно работать с населением», — подчеркнул глава региона.

По словам Александра Ролика, жители округа должны видеть эффективность работы местных властей. Законодательное Собрание, в свою очередь, готово подключиться к работе по важным направлениям.

Глава муниципалитета заверил участников встречи в готовности к активному и эффективному взаимодействию.

«Мы вас не подведем», — подчеркнул Евгений Корж.

Напомним, в четверг, 29 марта, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил с рабочим визитом Уссурийский городской округ. Глава региона проинспектировал работу сельскохозяйственных предприятий: «Приморский сахар», «Никольск» и «Нива-Хлеб», «Приморская соя», а также побывал на производственных площадках промышленных предприятий: Уссурийского локомотивного завода — филиала АО «Желдорреммаш», 322-го авиаремонтного завода, фармацевтической компании «Ист-Фарм», где встретился с трудовыми коллективами.

Также Андрей Тарасенко посетил школу №6 и Уссурийское суворовское училище, провел встречу с депутатами, бизнесменами и сельхозпроизводителями муниципалитета.