Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Уссурийске

В планах главы региона — осмотр производственных мощностей целого ряда сельскохозяйственных предприятий муниципалитета — «Приморский сахар», «Никольск» и «Нива-Хлеб», встреча с трудовыми коллективами.

Врио Губернатора проинспектирует работу промышленных предприятий округа: Уссурийского локомотивного завода — филиала АО «Желдорреммаш» и 322-го авиаремонтного завода, побывает в фармацевтической компании «Ист-Фарм».

Андрей Тарасенко также посетит социальные учреждения муниципалитета, включая местную школу №6 и Уссурийское суворовское военное училище.

В завершение рабочего дня глава региона проведет встречи с депутатами, бизнесменами, сельхозпроизводителями и главой Уссурийского городского округа.