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Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Уссурийске
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Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Уссурийске 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В планах главы региона — осмотр производственных мощностей целого ряда сельскохозяйственных предприятий муниципалитета — «Приморский сахар», «Никольск» и «Нива-Хлеб», встреча с трудовыми коллективами.
Врио Губернатора проинспектирует работу промышленных предприятий округа: Уссурийского локомотивного завода — филиала АО «Желдорреммаш» и 322-го авиаремонтного завода, побывает в фармацевтической компании «Ист-Фарм».
Андрей Тарасенко также посетит социальные учреждения муниципалитета, включая местную школу №6 и Уссурийское суворовское военное училище.
В завершение рабочего дня глава региона проведет встречи с депутатами, бизнесменами, сельхозпроизводителями и главой Уссурийского городского округа.
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