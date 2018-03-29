Евгений Стекачев стал новым председателем Думы Иркутска

Новым председателем Думы Иркутска стал депутат по 28 избирательному округу Евгений Стекачев , за него проголосовали 29 депутатов из 31, присутствующего на заседании. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Иркутск».

На пост спикера Стекачева выдвинула инициативная группа из 20 депутатов городского парламента. Постоянная комиссия Думы по мандатам, регламенту и депутатской этике рекомендовала депутатам проголосовать за кандидатуру Евгения Стекачева, постоянная комиссия городского парламента по муниципальному законодательству и правопорядку дала отрицательную рекомендацию.

На протяжении трёх лет Думой города руководила депутат по 20 избирательному округу Ирина Ежова , она написала заявление об отставке 19 марта, пояснив, что желает больше времени уделять своей основной работе в должности главного врача Иркутского городского перинатального центра.

Ирина Ежова работала председателем Думы на неосвобождённой основе. После отставки она остаётся депутатом по своему избирательному округу.

Досье:

Евгений Стекачев родился 20 июля 1981 года в городе Иркутске. В 1998 году окончил среднюю школу N 21. Прошел обучение в Иркутском государственном техническом университете, по специальности инженер-механик.