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Евгений Стекачев стал новым председателем Думы Иркутска
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Евгений Стекачев стал новым председателем Думы Иркутска 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Новым председателем Думы Иркутска стал депутат по 28 избирательному округу Евгений Стекачев, за него проголосовали 29 депутатов из 31, присутствующего на заседании. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Иркутск».
На пост спикера Стекачева выдвинула инициативная группа из 20 депутатов городского парламента. Постоянная комиссия Думы по мандатам, регламенту и депутатской этике рекомендовала депутатам проголосовать за кандидатуру Евгения Стекачева, постоянная комиссия городского парламента по муниципальному законодательству и правопорядку дала отрицательную рекомендацию.
На протяжении трёх лет Думой города руководила депутат по 20 избирательному округу Ирина Ежова, она написала заявление об отставке 19 марта, пояснив, что желает больше времени уделять своей основной работе в должности главного врача Иркутского городского перинатального центра.
Ирина Ежова работала председателем Думы на неосвобождённой основе. После отставки она остаётся депутатом по своему избирательному округу.
Досье:
Евгений Стекачев родился 20 июля 1981 года в городе Иркутске. В 1998 году окончил среднюю школу N 21. Прошел обучение в Иркутском государственном техническом университете, по специальности инженер-механик.
В 2005 году основал и возглавил строительную компанию, по настоящее время занимается бизнесом в сфере строительства. В 2014 году избран депутатом Думы города Иркутска шестого созыва. C 2014 года заместитель руководителя фракции политической партии «Единая Россия» в Думе города Иркутска. С 2017 года являлся генеральным директором АО «Агентство инвестиционных программ города Иркутска». Женат. Воспитывает двух дочерей.
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