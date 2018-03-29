Пожарная безопасность России в надежных руках?

За пять дней до трагедии, 20 марта, торговый центр «Зимняя вишня» разместил в интернете вакансию. Требовался инженер по охране труда и пожарной безопасности, ГО и ЧС. Частичная занятость, свободный график, зарплата от шести до восьми тысяч рублей в месяц. Единственное требование — высшее или среднее специальное образование.

Сергей Победоносцев руководитель компании интегрированных систем безопасности «Альфа-плюс» «Вот за это ставится табличка „Вазелин еще надо заслужить“. Ну, дальше сами понимаете. Во-первых, инженер должен быть как минимум с высшим техническим образованием. У него должны быть закончены курсы так называемого противопожарного минимума, дальше у него должны быть за плечами курсы по обслуживанию систем противопожарной сигнализации, противопожарной автоматики. Дальше он должен быть еще и электронщиком, и компьютерщиком в какой-то мере. Рыночная стоимость такого специалиста начинается от 30 тысяч».

Москве инженерам по пожарной безопасности предлагают от 50 тысяч рублей. Как уверяют эксперты, работать по совместительству в нескольких местах невозможно. В большом торговом центре инженер не только должен делать много бумажной работы, но еще и совершать ежедневный обход всех помещений, проверять огнетушители и вентиляционную систему, а также проводить инструктаж других работников.

Но сейчас получить работу инженера по пожарной безопасности может и повар, достаточно иметь корочку о прохождении курсов, говорит коммерческий директор компании «НПК „Пожхимзащита“ Константин Калужин:

Константин Калужин коммерческий директор компании „НПК „Пожхимзащита“ „Есть специально лицензированные учебные центры. Как правило, это в регионах учебные центры, так называемые ГУЧС. Но проблема заключается в том, что сегодня все реально продается и никто ничему не обучается. Я взаимодействую с нашими учебными центрами, и они высказывают большую проблему, что сегодня к ним все меньше и меньше приходят учиться из коммерческих организаций и из государственных структур. А почему, спрашиваю? Потому что сегодня наплодилось этих фирм. Они получили лицензию и аккредитацию, просто торгуют этими удостоверениями“.

И самое главное, что дистанционно выдается все за один день. С одной стороны, дистанционное обучение — это удобно. Но, с другой, где гарантия, что человек, заплативший за корочки, хоть что-то прочел по теме? Тем более что для проверяющих органов важно только наличие удостоверения, говорят в одной из организаций, предлагающих дистанционные курсы:

— В документах будет указано, что это заочное обучение?

— Нет, информация о форме обучения указывается только в договоре. Удостоверение, как и при очном, и при дистанционном обучении, одинаковое.

— То есть, в принципе, никакой разницы для проверяющих органов потом не будет?

— Нет, не будет.

В соцсетях обсуждают международный опыт, когда весь спектр работ по пожарной безопасности берут на себя частные надзорные компании. Владельцу здания достаточно заключить с ними договор и выполнять их требования, а ответственность несет уже „независимый инспектор“.

Александр Старостин исполнительный директор группы компаний „Пожарный центр“ „В ОАЭ противопожарная служба у них занимается исключительно охраной спецобъектов. Все остальное, абсолютно вся пожарная безопасность отдана частной пожарной охране. Там многолетний контракт уже с английской компанией. То есть эта компания полностью закрывает все вопросы по пожарной безопасности на территории всей страны. В Европе практикуется несколько другая система. Что касаемо надзорных органов, там эта функция достаточно мощно делегирована страховым компаниям. Страховая компания смотрит, заключен ли договор, скажем там, с частной пожарной охраной либо какими-то дополнительными структурными подразделениями, которые отвечают за оперативное реагирование, за профилактику пожаров и так далее. В случае если эти мероприятия проведены, естественно, степень риска страховой компании меньше, и тем самым цена страхового пакета получается ниже, причем скидки иногда достигают очень значительных величин“.