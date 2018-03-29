По Перми в каске: гуляем под крышами домов с риском для жизни 

Сосульки и снежные шапки угрожают жизни пешеходов в Перми практически на каждом шагу. В такое унылое межсезонье стоит особенно внимательно смотреть вверх. Иногда хочется даже надеть каску. Корреспондент 59.ru так и сделала. И на всякий случай взяла вторую — сосульки на крышах бывают уж очень страшными. Здесь работы на полдня Прогулку в каске мы начали от редакции на улице Сибирской. Только вышли и увидели, как с крыши соседнего здания Дворца детского творчества сбрасывают снег. Территория огорожена лентами. Здесь пока вторую каску можно нести в руках. А первая очень даже понадобилась Продумываю план действий — выбежать из-под козырька и быстрей-быстрей отсюда. Только бы не поскользнуться… На перекрестке Сибирской и Екатерининской уже надеваю каску. Издалека видно, что с крыши дома по Екатерининской, 55 свисают сосульки. Особую опасность они представляют для тех, кто выходит из здания. Здесь вместе с сосульками на голову может свалиться и увесистый сугроб Тут сосульки аж в два ряда. Выглядят будто акульи зубы Остановилась чуть в стороне, чтобы получше разглядеть опасность Чуть дальше на другой стороне старая двухэтажка по Екатерининской, 60. Видно, что на крыше слежавшийся снег, а весь козырек, как гирляндой, увешан ледышками. Здесь гулять только в каске. Но стоило только сделать пару фотографий, как к нам подбежали двое рабочих. — А что вы тут снимаете? Про сосульки? Приходите через час — все будет чисто. Так и напишите, что управляющая компания все почистит, — пообещали мужчины. Теперь можно и без каски Но не споткнуться бы об лед Приходим через час — и правда сосулек нет. Весь лед, который был на карнизе, сейчас валяется под ногами. Главное, чтобы и его быстро убрали. Прежде чем подойти к подъезду, стоит внимательно посмотреть на крышу Убирать такие сосульки обязана управляющая компания или ТСЖ Обратим внимание на пятиэтажки. Луначарского, 34. Здесь над подъездами сосульки сбиты, но под окнами есть узкий проход, где могут, например, бегать дети. Особенно внушительные размеры ледышек на крыше у последнего подъезда. Другие пешеходы спешат пробежать под такими крышами, а я в каске — могу постоять и поразглядывать За работой управляющих компаний следят районные отделы ЖКХ. За такие сосульки УК могут оштрафовать на 250 тысяч Идем мимо дома 25 октября, 23. Хотите зайти в магазин? Бегите быстрее, пока с крыши не сорвалась сосулька. Тут они нависли прямо над пешеходной дорожкой. В каске чувствуешь себя хоть чуть-чуть увереннее. Тротуар узкий. От сосульки тут не увернуться Надеемся, что этими ледышками никого не задело Островского, 21. Тут вообще негде спрятаться от нависшей угрозы — даже над подъездом нет козырька. Видно, что с этой крыши недавно уже сыпались сосульки. Под ногами трещат разлетевшиеся ледышки. Здесь уже больше места для маневра Офисное здание на Екатерининской, 74. Высота небольшая — всего два этажа, поэтому можно надеяться, что сила удара упавшей сосульки будет небольшая. Да и на тротуаре есть место, чтобы пройти подальше. Но может задеть осколками. Снег на крыше превратился в тяжелый лед Тротуар огородили, чтобы лед не упал никому на голову Последним и, пожалуй, самым страшным местом нашей прогулки стал дом № 35 на Комсомольском проспекте. Со стороны улицы Пушкина рабочие чистят крышу — это хорошо. Но для этого пришлось перегородить тротуар, а люди вместо того, чтобы идти через двор, шагают прямо по дороге. И такая жуть по всей крыше Надену-ка я вторую каску Со стороны Комсомольского проспекта сосульки еще не убраны. И они самые большие из тех, что мы сегодня увидели в центре Перми. Так что захотелось надеть и вторую каску. Местные жители рассказали, что ледяные сталактиты висят тут уже давно. За уборку крыш от снега и сосулек отвечают управляющие компании и ТСЖ. Жалобу на сосульки и снег на крыше может подать не только житель дома, но и любой гражданин. Жаловаться лучше письменно. Для этого достаточно составить обращение в свободной форме и указать адрес дома. Если снег не убрали, то обращение стоит продублировать в районный отдел ЖКХ. Кроме этого, за чистотой крыш следят прокуратура и инспекция Госжилнадзора. Читайте подробную инструкцию, куда обращаться, если вы видите сосульки на крыше, в рубрике «Куда пожаловаться на всё».
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