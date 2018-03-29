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«Ростелеком» подготовил инфраструктуру к весеннему паводку в Приангарье
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«Ростелеком» подготовил инфраструктуру к весеннему паводку в Приангарье 

АиФ Иркутск 40 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Специалисты обследовали и подготовили более 70 объектов связи на территориях возможного подтопления: под пристальное внимание взяты АТС, усилительные пункты для организации связи между поселками, воздушно-кабельные переходы через водные преграды.
Сотрудники «Ростелекома» подготовили к работе транспортные средства повышенной проходимости и жизнеобеспечения, резервные источники электропитания. В подразделениях компании сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и кабельной продукции. Для защиты объектов связи в период активного таяния снега и льда на реках, специалисты устраивают насыпи, отводят талые воды.
Синоптики отмечают, что зима 2017-2018 годов была рекордно снежной: аналогичный объем осадков в регионе был зафиксирован в 1969 году. Угроза подтопления, предупреждает Росгидромет по Иркутской области, наиболее вероятна в Жигаловском, Казаченско-Ленском, Тайшетском, Нижнеудинском, Катанском районах Приангарья. На этих территориях технические работники «Ростелекома» усилили контроль за состоянием сооружений связи и проводят ежедневный мониторинг ситуации с прохождением паводка.
Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман подчеркнул: «Наша основная задача в паводковый период работать так, чтобы абоненты компании получали качественные услуги связи в полном объеме и в привычном режиме». Он также отметил, что превентивные противопаводковые мероприятия обеспечат бесперебойную работу объектов связи.
К настоящему времени оперативные бригады «Ростелекома» в режиме учений отработали порядок действий по различным сценариям развития чрезвычайных ситуаций. Все значимые объекты компании оборудованы системами автоматического оповещения для оперативного устранения аварийных ситуаций.
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