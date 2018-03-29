Вернулся спустя 12 лет: история памятника Максиму Горькому

В этом году отмечается 150-летие со дня рождения русского и советского писателя Максима Горького. В канун памятной даты на площадь Тверская Застава вернули памятник Горькому, выполненный по проекту Ивана Шадра

Проект монумента был разработан в 1939 году. Через два года выбрали место для установки — площадь Белорусского Вокзала (ныне — площадь Тверская Застава). Именно сюда Горький прибыл в 1928 году, после 15 лет в эмиграции. Приезд писателя собрал возле вокзала толпу поклонников, перед которыми Горький выступил с приветственной речью.

Установить памятник в 1941 году не удалось — началась Великая Отечественная война. Работа возобновилась уже после победы. Команда скульпторов и архитекторов под руководством Веры Мухиной создавала монумент пять лет — с 1946 по 1951 год. Шадр умер в 1941 году, не дожив до реализации своего творения.

Максима Горького изобразили как мыслителя и борца, в распахнутом пальто. Правой рукой он держит трость и шляпу, а левая — в кармане пиджака.

Пока скульпторы работали над монументом, архитектор Зиновий Розенфельд обустраивал сквер на площади. Торжественное открытие памятника Горькому состоялось 10 июня 1951 года — в день 15-й годовщины со дня смерти писателя. В этом же году авторы монумента удостоились Сталинской премии I степени. Иван Шадр — посмертно.

Памятник Горькому простоял тут более полувека. В 2005 году его демонтировали из-за реконструкции площади. Тогда на этом месте начали строить транспортную развязку. Памятник перевезли в парк искусств «Музеон» на Крымском Валу. Там он пробыл 12 лет, а в августе 2017 года отреставрированный монумент в рамках программы «Моя улица» вернули на старое место.

«В 2017 году, после почти 12-летней ссылки, памятник удалось вернуть на его исконное место. Я считаю это очень важным шагом в обретении Москвой исторического облика. Перед возвращением памятник Максиму Горькому отреставрировали, а подлинный пьедестал под скульптурой был заново собран после демонтажа в 2005 году. Авторский коллектив в составе Алексея Жданова Нины Зайцевой стали лауреатами конкурса «Московская реставрация — 2017» за лучший проект реставрации и за высокое качество ремонтно-реставрационных работ», — рассказывает глава Москомнаследия Алексей Емельянов

При демонтаже памятника в 2005 году и из-за долгого его хранения в горизонтальном положении у него образовались дефекты. Скульптура требовала обновления. В 2016 году был разработан проект реставрации, а в 2017-м начались работы по восстановлению. Монумент очистили от загрязнений, потеков, следов краски и коррозии. На железобетонный фундамент поместили каменные блоки постамента и провели отделочные работы. Всю скульптуру покрыли консервирующим защитным составом.