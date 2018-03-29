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Спустя 12 лет: история возвращения памятника Максиму Горькому на Тверскую Заставу
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Спустя 12 лет: история возвращения памятника Максиму Горькому на Тверскую Заставу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Проект монумента был разработан еще в 1939 году.
Памятник Максиму Горькому, выполненный по проекту Ивана Шадра, вернули на площадь Тверская Застава накануне 150-летия со дня рождения русского и советского писателя.
Проект монумента был разработан еще в 1939 году. Спустя два года было выбрано место для его установки — площадь Белорусского вокзала (ныне — площадь Тверская Застава — прим. ред.). Согласно истории, именно сюда приехал Максим Горький в 1928 году, после 15 лет эмиграции. В тот день около вокзала собралось множество поклонников писателя, перед которыми он выступил с приветственной речью.
— В 2017 году, после почти 12-летней ссылки, памятник удалось вернуть на его исконное место. Я считаю это очень важным шагом в обретении Москвой исторического облика. Перед возвращением памятник Максиму Горькому отреставрировали, а подлинный пьедестал под скульптурой был заново собран после демонтажа в 2005 году, — сообщил глава Москомнаследия Алексей Емельянов.
В рамках реставрации монумент был очищен от загрязнений, потеков, следов краски и коррозии.
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