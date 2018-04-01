«Памятники Минину и Горькому поменяют местами». Как нижегородцы шутят 1 апреля

Экс-мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко появится на экране в сериале «Метод».

Тренер «Торпедо» Петерис Скудра будет тренировать женскую команду «СКИФ».

Бармены разделись догола в одном из заведений Нижнего Новгорода.

Памятники Минину и Горькому поменяют местами.

— Моя душа ужаснулась, что опять задумали сделать наши власти с нашим городом, — написала в соцсети Щербакова Ольга . — Прочитала вчера в газете «Студия НН» статью о переносе памятника Максиму Горькому на площадь Минина и Пожарского, а памятника Минину на площадь Горького, так сказать произвести рокировку к чемпионату мира по футболу, чтобы больше иностранных гостей посмотрели на памятник нашему земляку Горькому, а если приживется они опять чего-нибудь переименуют (в четвертый раз). Мы всегда ратуем за сохранение истории, даже хотели повесить таблички с двойными названиями улиц (современной и исторической). И тут такая сногсшибательная новость. Когда даже названия улиц берут начало от площадей с соответствующим названием. И так все разорили и набережную и Большую Покровскую. Везде синие заборы! Так уже на памятники замахнулись.

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У «Торпедо» появится новый фирменный стиль.

Наши коллеги из НИА делят помещение с бедняками.

«Горячо гриль» больше не не на колесах. Заведение переезжает на новый адрес.

Ранее мы писали, что 1 апреля в Нижнем Новгороде отрепетируют салют. И это не шутка.