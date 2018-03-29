«Это только начало»: Василиса Володина предупредила о риске новых трагедий

Астролог Василиса Володина высказалась на тему трагедии в Кемерове . Телеведущая признала, что частично опасность была повышенной из-за расположения планет. При этом Володина уверена, что не нужно во всем винить астрологию.

Астролог и телеведущая Василиса Володина не стала, как большинство известных людей, публиковать в Инстаграме слова соболезнований и вообще не хотела касаться темы пожара в печально известном кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Однако подписчики очень просили ее прокомментировать трагедию, которая унесла жизни 64 человек. Василиса написала в комментариях к своему последнему посту, что расположение звезд действительно сейчас не самое благоприятное. Однако ужасных последствий можно было бы избежать, если бы не халатность людей.

«Хочется выть от ужаса. Какой смысл твердить, что квадрат Солнца с Марсом один из показателей, повышающих аварийность и риски пожаров в том числе? Погибшие не со спичками игрались, они шли в кино. То есть обращаться с огнем они не имели намерений. Но вопиющая халатность в масштабе всей страны приводит в действие этот аспект», — написала Володина. Она также предупредила, что в ближайшем будущем могут возникнуть и другие катастрофы. Поэтому каждый должен быть внимательным и задуматься, что он может сделать, чтобы страшные трагедии не повторялись.

«Это еще только начало одного из самых сложных отрезков времени в году с точки зрения аварийности. С какой стороны ни подойди, нужно сейчас каждому спросить себя — что делает и как защищен твой ребенок. И каждому, кто брал взятки или взяточки, за то, что обходил вниманием при проверке какие-то факторы, нужно задуматься — весь этот ужас и ваших рук дело тоже. И всем, кто считает, что уроки ОБЖ и учебные тревоги пустое, тоже нужно задуматься. Нам всем. Об аспектах я предупреждаю всех, кто внимателен. Но это не отменяет необходимости каждому действовать верно. Не просто знать, а делать. В каждый момент своей жизни», — отметила Василиса.

Миллионы людей ошарашены и убиты трагедией, которая произошла в Кемерове. Рассказы о том, как в пожаре задыхались школьники и звонили попрощаться своим родителям, никого не оставили равнодушными. Конечно, тяжелее всего сейчас родственникам и близким погибших взрослых и детей, но и люди, которых напрямую не коснулось это горе, тоже находятся в тяжелом психическом состоянии. Психолог Лариса Суркова рассказала, как можно помочь себе пережить это непростое для всех время.