Инвесторы не захотели видеть СМИ на встрече с Клычковым

Встреча инвесторов с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым запланирована на сегодня, 29 марта.

Накануне, 28 марта, пресс-служба правительства разослала в СМИ сообщение, из которого следует, что по просьбе инвесторов встреча врио губернатора с представителями компаний, реализующих инвестиционные проекты на территории региона, пройдёт в закрытом режиме.

— Мероприятие будет освещаться в протокольном режиме. Информация будет размещена на Портале Орловской области, говорится в сообщении.

Напомним, в правительстве Орловской области регулярно заявляют об улучшении инвестиционного климата в регионе. Однако, с этим не согласны даже депутаты облсовета. На очередном заседании профильного комитета, который состоялся в середине марта, народные избранники оценили инвестиционную деятельность правительства на «двойку».

Массу нареканиц вызвал отчёт руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергея Филатова . Чиновник не смог ответить на вопросы о реализации конкретных инвестпроектов в регионе за последние два года, о перспективах повышения инвестиционной привлекательности Орловской области.

По мнению депутатов, отчёт носил декларативный характер. Работа департамента по инвестиционной деятельности была признана неудовлетворительной.

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