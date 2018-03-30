Следователи проверят, почему поселок в Туве подтапливает второй год подряд

По информации ведомства, 25 марта из-за резкого потепления и схода талой воды у подножия горы Хербис в юго-восточнйо части поселка Каа-Хем прорвало защитную насыпь. В зону подтопления попали 249 жилых домов на 12 улицах, полностью затоплены 133 дома. В подтопленных домах проживали 148 человек, в том числе 33 ребенка. Следователи установили, что в 2017 году в этой же части поселка также имело место массовое затопление домов, однако должностные лица поселковой и районной администраций не предприняли мер по недопущению подобного факта.

"По факту затопления 249 жилых домов, расположенных у подножия горы Хербис в юго-восточной части поселка Каа-Хем Кызылского района, организована доследственная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администраций поселка Каа-Хем и Кызылского района, не принявших должных мер по предотвращению паводка, на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Ранее мэрия Кызыла сообщила, что все люди из подтопленных территорий вернулись в свои дома.

В данный момент проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.