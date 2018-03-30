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Следователи проверят, почему поселок в Туве подтапливает второй год подряд
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Следователи проверят, почему поселок в Туве подтапливает второй год подряд 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
КРАСНОЯРСК, 30 мар — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту подтопления второй год подряд части поселка Каа-Хем в Туве, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, 25 марта из-за резкого потепления и схода талой воды у подножия горы Хербис в юго-восточнйо части поселка Каа-Хем прорвало защитную насыпь. В зону подтопления попали 249 жилых домов на 12 улицах, полностью затоплены 133 дома. В подтопленных домах проживали 148 человек, в том числе 33 ребенка. Следователи установили, что в 2017 году в этой же части поселка также имело место массовое затопление домов, однако должностные лица поселковой и районной администраций не предприняли мер по недопущению подобного факта.
"По факту затопления 249 жилых домов, расположенных у подножия горы Хербис в юго-восточной части поселка Каа-Хем Кызылского района, организована доследственная проверка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администраций поселка Каа-Хем и Кызылского района, не принявших должных мер по предотвращению паводка, на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.
Ранее мэрия Кызыла сообщила, что все люди из подтопленных территорий вернулись в свои дома.
В данный момент проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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