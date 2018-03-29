Прокуратура Норильска требует вернуть миллион рублей местным пенсионерам

Как сообщает Запад24.ру со ссылкой на материалы прокуратуры , с ноября 2017 года по февраль 2018-го 41 жителю Норильска в местном отделении ПФР отказали в компенсации расходов на билеты до мест отдыха и обратно. Такое решение в Пенсионном фонде объяснили тем, что отдыхали пенсионеры не в России , а за рубежом.

Прокуратура сочла это нарушением закона о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.

Надзорное ведомство обратилось в суд с исками о защите прав 41 пенсионера и выплате им в общей сложности 1,2 млн рублей. Сейчас часть исков суд уже рассмотрел и удовлетворил.

Фото: Запад24