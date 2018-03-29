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Прокуратура Норильска требует вернуть миллион рублей местным пенсионерам
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Прокуратура Норильска требует вернуть миллион рублей местным пенсионерам 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает Запад24.ру со ссылкой на материалы прокуратуры, с ноября 2017 года по февраль 2018-го 41 жителю Норильска в местном отделении ПФР отказали в компенсации расходов на билеты до мест отдыха и обратно. Такое решение в Пенсионном фонде объяснили тем, что отдыхали пенсионеры не в России, а за рубежом.
Прокуратура сочла это нарушением закона о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.
Надзорное ведомство обратилось в суд с исками о защите прав 41 пенсионера и выплате им в общей сложности 1,2 млн рублей. Сейчас часть исков суд уже рассмотрел и удовлетворил.
Фото: Запад24
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