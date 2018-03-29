«Без денег изуродуют»: заведующего хирургией в Челябинске подозревают в заработке на бесплатных операциях

Заведующий отделением хирургии № 2 Челябинской областной больницы № 3 Геннадий Филимонов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Именитого врача подозревают в получении денег от пациентов за операции, которые должны проводить бесплатно. Ожидается, что потерпевшими по делу станут более 30 человек. Одна из них — 25-летняя Кристина — рассказала 74.ru, что полгода ждала своей очереди на бесплатную операцию, потом её вынудили заплатить 15 тысяч рублей, а хирургическое вмешательство окончилось для неё загноением.

Мама Кристины живет в Москве , там в прошлом году молодая женщина и прошла обследование, которое показало, что у неё камни в желчном пузыре. По возвращении в Челябинск она, как положено, подтвердила диагноз, встала в очередь на операцию и ждала полгода.

— За день до операции ко мне подходят, про наркоз спрашивают. И говорят: а Филимонов вам сказал, какая будет операция — полостная или проколами? — описала происходившее Кристина. — Я спрашиваю: что?! Полостную операцию уже не делают, мне это сообщили в Москве врачи, все как один утверждали. И сюда когда я приехала, хирург, который направлял меня на операцию, тоже сказал, что полостную не делают. И мне в принципе её нельзя. Я пошла к нему [Филимонову] разбираться. Он говорит: у нас бюджетная организация и на всех оборудования для проколов не хватает — из 10 человек делают одному. Я говорю: мне не нужна полостная, мне 25 лет, вы меня просто изуродуете. Он отвечает: тогда нужно внести взнос. Показывает прайс. Якобы 15 тысяч рублей нужно заплатить. Я, естественно, согласилась.

Кристине провели малоинвазивную операцию, и на следующий день её брат привёз оговоренную сумму.

— Он шёл, встретил главную медсестру, спросил, куда ему идти. Она сперва даже не поняла — о каких взносах, какие деньги, за какую операцию. Брат объяснил про Филимонова, она отправила к нему, — рассказала пациентка. — В кабинете [брат] заплатил Филимонову на руки, расписался в каком-то листочке — ни копии, ничего врач ему не дал.

Через пару дней девушку выписали. Когда Кристина приехала на снятие швов, ни Филимонова, ни других врачей она не видела. Медсестра начала процедуру, и вскрылся нарыв.

— У меня лопнули все швы — сколько проколов было, все лопнули, какую-то инфекцию туда занесли. Пошел гной, кровь. Молоденькая медсестра меня на живую чистила, — с содроганием вспоминает Кристина. — Эта девочка меня спасает, чистит, я хожу на перевязки. И тут я чувствую, что не могу сесть на попу, мне больно. Всё это время мне кололи обезболивающее, хотя я от него отказывалась, они заставили. Я опять иду к своему хирургу, и он мне говорит: у тебя начался абсцесс, то есть неправильно поставили укол. И мне проводят повторную операцию, только уже в другом отделении. Там были женщины с загноениями, с кого тоже деньги требовали. Они рассказывали, что анестезиолог внаглую подходил и говорил: платите за операцию. С молодых со всех сняли деньги — мы не разбираемся в этом, а женщины-то поумнее, они скандалы устроили, в прокуратуру сразу написали. Почему дело и завели.

Дальше в дело включились оперативники и следователи СК. Они разыскали три десятка пациентов, которые, согласно материалам дела, платили за операции. Стоимость бесплатной операции варьировалась от 12 до 17 тысяч рублей. В отношении Филимонова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Расследование длится уже девять месяцев, но обвинение ему не предъявлено.

— В настоящее время по уголовному делу потерпевшими признаны восемь человек. Окончательно их будет более 30. Длительность предварительного следствия связана с большим числом людей, которых сначала допросили в качестве свидетелей, после чего, оценив обстоятельства, следователь принимает решение о признании их потерпевшими и, соответственно, повторном допросе в новом статусе. Кроме того, большинство из них являются иногородними (ОКБ № 3 принимает пациентов со всего Южного Урала. — Прим. ред.), что также увеличивает время работы, — объяснил ситуацию старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков . — Также назначены и сейчас проводятся необходимые экспертизы. Но несмотря на всё это, можно говорить о том, что расследование находится уже в завершающей стадии. Подозреваемому будет предъявлено сразу окончательное обвинение, после чего дело направят в суд.

Геннадий Филимонов продолжает работать в больнице скорой помощи. Вину он категорически не признаёт. В разговоре со спецкором 74.ru заведующий кратко пояснил свою позицию, но попросил её не публиковать. Официально — от комментариев отказался.

— Пока не будет вынесено решение суда, Филимонов останется на своей должности, потому что его вина не доказана, — сказали в пресс-службе Министерства здравоохранения области. — В нашей стране действует презумпция невиновности.

Владимир Шишков со стороны следствия добавил, что вопрос об отстранении фигуранта от занимаемой должности может решаться только после предъявления обвинения. Тогда сотрудники СК и оценят необходимость этого шага.