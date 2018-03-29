Эволюция Анастасии Костенко: от «Мисс Колосок» до «Мисс России

Сегодня модели исполнилось 24 года. Рано с утра ее уже поздравили тысячи поклонников. Думал ли кто-то 10 лет назад, что девочка из Ростовской области станет такой известной?

На детских фото, которыми Настя порой делится с поклонниками, ее вполне можно узнать по огромным глазам и очаровательной улыбке. Тогда Настя носила челку и часто завивала кудряшки. Кстати, Костенко с детства выходила на сцену, правда не в качестве модели — она занималась танцами и балетом. Но первый ее конкурс красоты состоялся еще в 2000 году, на нем она получила титул «Мисс Очарование».

6 лет В подростковом возрасте Настя выглядела обычной школьницей. Джинсовые юбки, яркие топики, пластмассовая бижутерия — она одевалась, как миллионы девчонок в 13−14 лет. Были среди ее бьюти-экспериментов и брови-ниточки, и прямая густая челка до бровей.

Модельную карьеру Настя начала строить уже к окончанию школы. И постепенно от «Мисс Лагерь „Колосок“ она прошла путь к „Мисс России -2014“. Костенко работала моделью сначала на малой родине, а потом в Китае , училась в Ставрополе . В 20 лет Анастасия Костенко приехала в столицу, и тут все завертелось — в марте 2014-го она стала второй вице-мисс Россия, потом поступила в РУДН и даже ездила представлять нашу страну на конкурс „Мисс мира“ в Лондон.

Больше фото с конкурсов — по стрелке

При этом, в отличие от многих селебрити и моделей, ее внешность за последние годы почти не претерпела изменений. Анастасия лишь немного экспериментировала с длиной волос и с макияжем.

Но несмотря на все победы и титулы по-настоящему известной Костенко стала, когда начала встречаться с Дмитрием Тарасовым . О новой девушке футболиста и сопернице Ольги Бузовой заговорила вся страна. Многие считали этот роман несерьезным и прочили паре скорое расставание, но прошло больше года — и Дмитрий с Настей не только не разошлись, но и сыграли свадьбу.

За время, проведенное в этих отношениях Настя изменилась: стала более домашней. Она легко может показаться на людях без макияжа, а в одежде теперь предпочитает удобный спортивный стиль. Еще зимой, перед свадьбой, поклонники заметили, что фигура Насти из модельной понемногу превращается в вовсе неидеальную: прибавились лишние килограммы на талии и бедрах. С тех пор, собственно, ее и заподозрили в беременности. Но, если не брать в расчет фигуру, видно, что со времени знакомства с Тарасовым девушка начала гораздо больше следить за собой: она стала выглядеть ухоженнее, холенее и еще красивее.

Мы собрали галерею фото, по которым можно проследить, как менялась Анастасия начиная со школы.

Больше фото — по стрелке

2014 год 2015 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2018 год Как на дрожжах: Костенко раскормила Тарасова на два размера

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