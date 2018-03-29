Миллионы мальков омуля и пеляди выпустят в Братское море

В Приангарье проведена инвентаризация икры омуля и пеляди на Бельском рыбоводном заводе. Икра подготовлена для зарыбления Братского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Всего к пересадке в водоем на заводе инкубирована оплодотворенная икра пеляди — 10,7 млн штук — и омуля — 1,4 млн штук. Подготовленная икра содержится в специальных емкостях, где обеспечивается водоподача, температурный режим и режим перемешивания икры, потому что она постоянно должна двигаться. Планируется, что мальков выпустят в водоем в конце апреля.

По предварительным подсчетам в этом году будет выпущено на 30-40% рыбы больше, чем в прошлом году. Бельский завод располагает производственными мощностями, необходимыми для подращивания и выпуска около 11млн штук молоди в год.