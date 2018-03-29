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Миллионы мальков омуля и пеляди выпустят в Братское море
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Миллионы мальков омуля и пеляди выпустят в Братское море 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Приангарье проведена инвентаризация икры омуля и пеляди на Бельском рыбоводном заводе. Икра подготовлена для зарыбления Братского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
Всего к пересадке в водоем на заводе инкубирована оплодотворенная икра пеляди — 10,7 млн штук — и омуля — 1,4 млн штук. Подготовленная икра содержится в специальных емкостях, где обеспечивается водоподача, температурный режим и режим перемешивания икры, потому что она постоянно должна двигаться. Планируется, что мальков выпустят в водоем в конце апреля.
По предварительным подсчетам в этом году будет выпущено на 30-40% рыбы больше, чем в прошлом году. Бельский завод располагает производственными мощностями, необходимыми для подращивания и выпуска около 11млн штук молоди в год.
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