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В Омске объявили пять аукционов на ремонт городских дорог
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В Омске объявили пять аукционов на ремонт городских дорог 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 28 марта, управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило первые пять аукционов на ремонт городских дорог. Ремонт будет выполнен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Подрядчиков ищут для ремонта следующих отрезков городских магистралей:
ул. Госпитальная, ул. Красный Пахарь в границах ул. 24-я Северная и ул. 7-ой Северной, ул. 5-я Северная в границах ул. Красный Пахарь и ул. Челюскинцев, ул. Барнаульская в границах ул. Железнодорожная и ул. 10-я Ремесленная, ул. Железнодорожная в границах ул. Барнаульская и ул. 11-я Восточная, ул. Пристанционная в границах ул. 11-я Восточная и ул. 4-я Челюскинцев, ул. 11-я Ремесленная в границах ул. Арктическая и ул. Барнаульская, ул. 10-я Ремесленная в границах ул. Арктическая и ул. Барнаульская, ул. 36-я Северная в границах ул. Герцена и ул. Орджоникидзе, Окружную дорогу в границах ул. Барабинская и пр. Космический, ул. Доковская в границах ул. Комбинатская и пр. Мира.
Отметим, что самую крупную сумму планируют потратить на ремонт ул Доковской — 112 млн рублей, чуть меньше на Окружную дорогу — около 72 млн рублей. Начальная цена всех пяти муниципальных контрактов составляет почти 253,5 млн рублей. Рботы на этих объектах должны завершить до 1 сентября.
Напомним, что всего на проект «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году из федерального, регионального и городского бюджетов выделено порядка 1 млрд рублей. на эти деньги должны отремонтировать 37 дорог.
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