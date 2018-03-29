В Омске объявили пять аукционов на ремонт городских дорог

Накануне, 28 марта, управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило первые пять аукционов на ремонт городских дорог. Ремонт будет выполнен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Подрядчиков ищут для ремонта следующих отрезков городских магистралей:

ул. Госпитальная, ул. Красный Пахарь в границах ул. 24-я Северная и ул. 7-ой Северной, ул. 5-я Северная в границах ул. Красный Пахарь и ул. Челюскинцев, ул. Барнаульская в границах ул. Железнодорожная и ул. 10-я Ремесленная, ул. Железнодорожная в границах ул. Барнаульская и ул. 11-я Восточная, ул. Пристанционная в границах ул. 11-я Восточная и ул. 4-я Челюскинцев, ул. 11-я Ремесленная в границах ул. Арктическая и ул. Барнаульская, ул. 10-я Ремесленная в границах ул. Арктическая и ул. Барнаульская, ул. 36-я Северная в границах ул. Герцена и ул. Орджоникидзе, Окружную дорогу в границах ул. Барабинская и пр. Космический, ул. Доковская в границах ул. Комбинатская и пр. Мира.

Отметим, что самую крупную сумму планируют потратить на ремонт ул Доковской — 112 млн рублей, чуть меньше на Окружную дорогу — около 72 млн рублей. Начальная цена всех пяти муниципальных контрактов составляет почти 253,5 млн рублей. Рботы на этих объектах должны завершить до 1 сентября.

Напомним, что всего на проект «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году из федерального, регионального и городского бюджетов выделено порядка 1 млрд рублей. на эти деньги должны отремонтировать 37 дорог.