Калифорнийцы бунтуют против нового убийства полицейскими афроамериканца

«Полицейские, прекратите убивать людей!». В Калифорнии продолжаются массовые митинги и шествия после зверского убийства сотрудниками правоохранительных органов безоружного темнокожего мужчины, передает телеканал «МИР 24».

В столице штата городе Сакраменто несколько сотен человек устроили акцию протеста около городской мэрии. Они перекрыли оживленные трассы, на несколько часов заблокировав движение транспорта. Демонстранты даже попытались сорвать бейсбольный матч. В итоге игру отложили, но не отменили.

В Белом доме призвали митингующих к порядку и заявили, что виновные будут наказаны, как только завершится расследование.

Напомним, 22-летний афроамериканец Стивен Кларк был убит неделю назад во дворе дома своих бабушки и дедушки. Офицеры полиции приняли его за грабителя и расстреляли молодого человека, «вооруженного» лишь телефоном. Они выпустили в Кларка около 20 пуль, а затем ждали более пяти минут, прежде чем вызвать скорую помощь.

За последние несколько лет по США прокатилась волна громких убийств полицейскими темнокожих граждан. Только в прошлом году жертвами стали около 300 афроамериканцев.

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