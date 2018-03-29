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Калифорнийцы бунтуют против нового убийства полицейскими афроамериканца
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Калифорнийцы бунтуют против нового убийства полицейскими афроамериканца 

Мир24 1 час назад
«Полицейские, прекратите убивать людей!». В Калифорнии продолжаются массовые митинги и шествия после зверского убийства сотрудниками правоохранительных органов безоружного темнокожего мужчины, передает телеканал «МИР 24».
В столице штата городе Сакраменто несколько сотен человек устроили акцию протеста около городской мэрии. Они перекрыли оживленные трассы, на несколько часов заблокировав движение транспорта. Демонстранты даже попытались сорвать бейсбольный матч. В итоге игру отложили, но не отменили.
В Белом доме призвали митингующих к порядку и заявили, что виновные будут наказаны, как только завершится расследование.
«Убийство невинного человека — это ужасно. Но этим громким делом должны заниматься исключительно местные власти. Такого мнения придерживается президент США Дональд Трамп», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Напомним, 22-летний афроамериканец Стивен Кларк был убит неделю назад во дворе дома своих бабушки и дедушки. Офицеры полиции приняли его за грабителя и расстреляли молодого человека, «вооруженного» лишь телефоном. Они выпустили в Кларка около 20 пуль, а затем ждали более пяти минут, прежде чем вызвать скорую помощь.
За последние несколько лет по США прокатилась волна громких убийств полицейскими темнокожих граждан. Только в прошлом году жертвами стали около 300 афроамериканцев.
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