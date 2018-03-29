Семь придомовых территорий благоустроят в Бердске

На этот раз деньги были выделены только на благоустройство придомовых территорий — в порядок приведут семь объектов, расположенных в разных частях города. Все они ждали преображения уже давно. В этом году преобразятся семь придомовых территорий, расположенных по следующим адресам: ул. Ленина, 37; ул. Островского, 1а; ул. Вокзальная, 50а; ул. Лунная, 2; ул. Горького, 1 и 4; микрорайон Северный, 20. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, решается, какие работы и где будут выполнены. Отметим, что в рамках благоустройства общественных территорий было выбрано 10 объектов, после проведения голосования жителей составлен рейтинг, который возглавил городской парк; на втором месте территория ул. Лелюха, 26, ул. Комсомольской, 24, ул. Первомайской, 11, и ГДК; на третьем — парк Победы.