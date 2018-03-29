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Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке сладостей через интернет
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Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке сладостей через интернет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет.
Как поясняется на сайте ведомства, в настоящее время в интернете, в том числе через социальные сети, физические лица, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, реализуют кондитерские изделия собственного непромышленного изготовления. Роспотребнадзор отмечает, что такие люди не подавали в ведомство уведомление о начале предпринимательской деятельности, поэтому контрольно-надзорные мероприятия в отношении них не проводятся.
"Кондитерские изделия непромышленного изготовления, а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят в установленном порядке оценку (подтверждение) соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевых продуктов, в связи с чем имеются высокие санитарно-эпидемиологические риски при производстве и реализации указанной продукции", — говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что кондитерские изделия со скоропортящимися ингредиентами могут стать причиной инфекционных заболеваний и аллергических реакций и обращает внимание на то, что острые кишечные инфекции у детей протекают значительно тяжелее, чем у взрослых.
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