Когда высохнет крыша: жители девятиэтажки неделю ждут, что им включат свет 

Жителям дома № 12 на улице Шмидта в Первомайском районе уже неделю не могут включить электричество — в мэрии объяснили, что сначала должно просохнуть оборудование.
«Специалистами управляющей организации АО УК «Перспектива» с целью исключения возникновения аварийной ситуации (замыкания электропроводки в этажных щитках) было произведено отключение электроснабжения квартиры 9-го и 8-го этажей, расположенных в третьем подъезде дома, — сообщили в мэрии. — Причиной отключения стало намокание электрического оборудования из-за протечки крыши».
По словам жильцов, 28 марта им «прокинули шнур с нижних этажей, чтобы хотя бы включить холодильник, но полностью электричество обещали дать, когда крыша высохнет.
»После высыхания электрооборудования электроснабжение квартир будет восстановлено в полном объеме.
В весенний период будет проведено обследование крыши, определены объемы ремонта, составлен локально-сметный расчет и предложен собственникам помещений на голосование», — подтвердили в пресс-центре мэрии.
25 марта Владислав Строев, у которого в этом доме живут тесть с тёщей, сообщил НГС. НОВОСТИ, что разговоры о ремонте крыши идут каждую весну уже несколько лет, но отремонтировать её так и не могут.
Капитальный ремонт в многоэтажке на Шмидта запланирован на 2022-2034 годы, уточнили в мэрии.