Профильный комитет cвердловского заксобрания одобрил отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга 

Комитет свердловского законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления поддержал законопроект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направленный на отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщает URA.RU.
После окончательного одобрения законопроекта выборы мэра Екатеринбурга будут проводиться по советской схеме, то есть градоначальник будет избираться на заседании городской думы из числа предложенных специальной комиссией кандидатов.
В пользу предложения губернатора Куйвашева проголосовали пять из шести членов комитета. Законопроект будет принят в окончательном виде третьего апреля на заседании областного парламента, отмечает издание.