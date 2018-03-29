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Профильный комитет cвердловского заксобрания одобрил отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга
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Профильный комитет cвердловского заксобрания одобрил отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ЕАН
Комитет свердловского законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления поддержал законопроект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направленный на отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщает URA.RU.
После окончательного одобрения законопроекта выборы мэра Екатеринбурга будут проводиться по советской схеме, то есть градоначальник будет избираться на заседании городской думы из числа предложенных специальной комиссией кандидатов.
В пользу предложения губернатора Куйвашева проголосовали пять из шести членов комитета. Законопроект будет принят в окончательном виде третьего апреля на заседании областного парламента, отмечает издание.
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