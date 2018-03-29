Профильный комитет cвердловского заксобрания одобрил отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга

После окончательного одобрения законопроекта выборы мэра Екатеринбурга будут проводиться по советской схеме, то есть градоначальник будет избираться на заседании городской думы из числа предложенных специальной комиссией кандидатов.

В пользу предложения губернатора Куйвашева проголосовали пять из шести членов комитета. Законопроект будет принят в окончательном виде третьего апреля на заседании областного парламента, отмечает издание.