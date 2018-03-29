Комитет свердловского Заксобрания одобрил отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Депутаты комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект по отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект об изменении системы выборов в Екатеринбурге. Предлагается выбирать главу города на конкурсной основе депутатами гордумы, а не прямым голосованием жителей. Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер фракция КПРФ ) выступил с альтернативным предложением, чтобы главу администрации выбирали горожане прямым голосованием.

"Было альтернативное голосование по двум законопроектам: первый был внесен губернатором, второй — депутатом Вегнером. За законопроект главы региона проголосовали пять депутатов, за законопроект депутата Вегнера один. Депутаты также рассмотрели предложение губернатора во втором и третьих чтениях", — сказали в пресс— службе, добавив, что уже 3 апреля планируется обсудить данный вопрос уже на заседании свердловского парламента.

В Заксобрании добавили, что если депутаты примут данный законопроект, то выбирать главу администрации города будут депутаты городской Думы из предложенных кандидатур. «Один из депутатов отметил, что порядок выдвижения кандидатов будет прописывать гордума», — добавили в пресс-службе.