В СФУ пройдут Дни открытых дверей

Основные мероприятия Дней открытых дверей начнутся в 11 утра 30 марта в Конгресс-холле СФУ (пр. Свободный, 82 стр. 9). Абитуриентов ждут консультационные столы и интерактивные площадки Высших школ автомобильного сервиса и ресторанного менеджмента. По итогам работы интерактивных площадок организаторы устроят розыгрыш призов с символикой СФУ.

Площадка с профориентационной информацией откроется в 12.00. Иногородние абитуриенты смогут следить за ее работой в режиме онлайн на сайте СФУ.

В этот же день состоятся презентации профильных институтов СФУ, профориентационное тестирование и мастер-классы от ведущих преподавателей.

Вечером пройдет мероприятие для родителей абитуриентов. Можно будет задать вопросы по условиям обучения и будущему трудоустройству.

Во второй день школьники смогут побывать на открытых мероприятия в профильных институтах СФУ, где получат подробную информацию о конкретных специальностях и направлениях подготовки, условиях проживания в общежитиях непосредственно от представителей дирекции института.

Подробно с программой Дней открытых дверей можно познакомиться здесь.

Фото: пресс-служба СФУ