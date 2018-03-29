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В СФУ пройдут Дни открытых дверей
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В СФУ пройдут Дни открытых дверей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Основные мероприятия Дней открытых дверей начнутся в 11 утра 30 марта в Конгресс-холле СФУ (пр. Свободный, 82 стр. 9). Абитуриентов ждут консультационные столы и интерактивные площадки Высших школ автомобильного сервиса и ресторанного менеджмента. По итогам работы интерактивных площадок организаторы устроят розыгрыш призов с символикой СФУ.
Площадка с профориентационной информацией откроется в 12.00. Иногородние абитуриенты смогут следить за ее работой в режиме онлайн на сайте СФУ.
В этот же день состоятся презентации профильных институтов СФУ, профориентационное тестирование и мастер-классы от ведущих преподавателей.
Вечером пройдет мероприятие для родителей абитуриентов. Можно будет задать вопросы по условиям обучения и будущему трудоустройству.
Во второй день школьники смогут побывать на открытых мероприятия в профильных институтах СФУ, где получат подробную информацию о конкретных специальностях и направлениях подготовки, условиях проживания в общежитиях непосредственно от представителей дирекции института.
Подробно с программой Дней открытых дверей можно познакомиться здесь.
Фото: пресс-служба СФУ
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