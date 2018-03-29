Олимпиада студентов-гинекологов пройдет в Новосибирске

Шестая паназиатская международная студенческая олимпиада пройдет в симуляционном центре Новосибирского медуниверситета.

На тренажере SimOne можно выбрать, какими будут роды — осложненными или нет. «Мы запускаем сценарий, при котором должна быть активно сохранена родовая деятельность. Берем вакуум, проверяем его на герметичность», — рассказывает доцент кафедры акушерства и гинекологии, руководитель симуляционной клиники акушерства и гинекологии НГМУ Зульфия Хаятова.

Следить за течением родов, соблюдать все правила асептики, при необходимости обезболить. Студенты должны уметь наложить акушерские щипцы или вакуум-экстракцию.

В соседнем учебном зале — тренажер Ноэль. Как справиться с тазовым предлежанием плода, рассказывают и показывают третьему курсу медуниверситета. Зульфия Хаятова — доцент кафедры акушерства и гинекологии — объясняет, что теории недостаточно. Надо уметь расшифровать данные на экране, сформулировать диагноз, отработать мануальные навыки. Студенты согласны: прежде чем в жизни что-либо делать, нужно тренироваться на симуляторах.

«Безусловно, интересно поучаствовать в процессе, так как мы видели все пока только со стороны. К людям нас еще не подпускают», — говорит студентка 3 курса НГМУ Анна Машнина.

Студенты будут знать как действовать в реальной жизни. Пригодятся эти навыки и на соревнованиях — 10 апреля в Новосибирске стартует шестая Паназиатская международная студенческая олимпиада. В столицу Сибири приедут будущие врачи из разных стран мира. В симуляционном центре нашего медуниверситета есть все условия. На вопрос, сколько стоит такая кукла, Зульфия Хаятова отвечает: «Три года назад сломалось предплечье у куклы, и это бвла трагедия. Потому что еще тогда такой малыш стоил 180 тысяч рублей».

Симуляционному центру девять лет. Рассказывают, что сначала закупали исключительно импортное оборудование. В последнее время появились отечественные аналоги. Некоторые тренажеры в единственном экземпляре за Уралом. Как, например, аппарат ультразвукового исследования. Сегодня на нем отрабатывают навыки опытные врачи. Такие занятия проходят в рамках непрерывного медицинского образования, и кабинеты не пустуют.