«Политический заказ». Эксперт о публикациях западных СМИ про ВС РФ

Британское издание Daily Star вспомнило о существовании российской системы управления ядерным ударом «Периметр».

Система «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука» — полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны.

Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью газете, что система все еще действует и даже совершенствуется.

Несмотря на «ужасающий концепт» комплекса, «Периметр» вносит свой вклад в снижение риска ядерной войны, считает эксперт. По его мнению, «Периметр» является приемлемым и этичным способом предотвращения ядерной войны.

"Существование «Мертвой руки» означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие", — пишет издание.

При этом Блэр выразил мнение, что если «Периметр» может быть уязвим для кибератак, то он будет представлять угрозу для мировой безопасности.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik предположил, как будет воспринята в Британии эта публикация.

"Сегодня страны коллективного Запада уже не в состоянии самостоятельно что-то предпринимать — все должны подчиняться некоему управляющему механизму из Вашингтона. Они увлечены тем, что ругают Россию , в то время как Россия делает все, чтобы снизить риск возможного неуправляемого процесса, который приведет к большой войне. В этой ситуации любые более или менее объективные публикации на Западе о российских Вооруженных силах — огромная редкость. К сожалению, там сегодня очень активно, много и порой не совсем правдоподобно пишут о другом — о некоей агрессии, которая якобы исходит от России, это делается по политическому заказу, чтобы создать жесткое противостояние", — полагает Андрей Кошкин.

Первого марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о создании в России новейших видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия. Президент представил ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и лазерное оружие.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны».

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