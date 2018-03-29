Мыши‐кровопийцы убили тысячи альбатросов в США

Несколько тысяч альбатросов пострадали от мышей‐кровопийц на американском атолле Мидуэй, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на информацию Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США в Тихоокеанском регионе.

Атолл служил местом гнездования птиц в течение десятков лет. С 2015 года экологи стали фиксировать у альбатросов открытые раны на шее, голове и спине. Поначалу сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США винили в нападениях хищников — сов или ястребов, однако характер ран был иным. Лишь видеокамеры позволили понять, что на пернатых нападают обычные домашние мыши, которые забираются к ним на спины, пишет издание.

По данным экологов, мыши присутствуют на атолле около 75 лет и за все это время агрессивного поведения в отношении птиц не демонстрировали. Однако в последние годы от них погибли не менее тысячи альбатросов. Множество птиц покинуло Мидуэй. Первые сообщения о нападениях грызунов появились после засухи. Возможно, именно она вынудила мышей пить кровь в отсутствии другой жидкости. Высиживающие яйца альбатросы не могли оставить гнездо, повинуясь инстинкту.

Проблема мышей способна серьезно повлиять на численность альбатросов на атолле. Пара птиц выводит лишь одного птенца за два года, а пара грызунов плодит за это время несколько сотен потомков. Экологи намерены начать травлю хищников при помощи яда.