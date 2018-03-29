Леонид Агутин: Я — интеллектуальный алкоголик!

Летом певец Леонид Агутин отметит свой 50-летний юбилей. По этому поводу артист устроит большой концерт и позовет практически весь шоу-бизнес разделить с ним этот праздник.

— Концерт, посвященный юбилею, состоится в ноябре, — говорит «босоногий мальчик» российского шоубизнеса. — Я уже могу сказать, что на нем выступят Алла Борисовна Пугачева , Коля Расторгуев, Баста, Сережа Шнуров , Володя Пресняков, моя жена конечно же — Анжелика Варум ! Я не могу сказать, что сейчас ощущаю какие-то изменения в себе. Человек ведь меняется каждые пять лет. Вот если бы я вдруг стал 20-летним и потом снова вернулся в свой возраст, то, конечно, разницу резко почувствовал бы. Я ведь даже не помню, что тот 20-летний человек думал!

Недавно Леонид признался, что в молодости имел пристрастие к алкоголю. Поэтому журналисты не могли у него не поинтересоваться, как же сейчас у него обстоят дела с зеленым змием.

— Вы говорите, небольшое пристрастие у меня было? — удивляется Леонид. — Вы что? Я алкоголик! Просто мне повезло, я — высокоинтеллектуальный алкоголик. Поэтому, когда я завязываю пить, мне самому с собой не скучно. Я довольно-таки самодостаточный человек и не думаю, как же мне провести время, как же дальше обойтись без стакана. Ужас меня не охватывает, есть много других занятий. А началось это все из-за того, что, когда я был молодой, на меня все навалилось, появилось внимание журналистов. Я что-то немного перепугался, был к этому не готов, и поэтому единственный способ защиты и обороны оставался — быть постоянно «под газом», поэтому мне удавалось быть артистом. А потом как-то научился обходиться без этого, вот и все. Сейчас бывают моменты, когда хочется выпить, но делаю я это очень редко.