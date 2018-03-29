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В Канске инспекторы Минэкологии закрыли три лесопилки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Канске инспекторы Минэкологии закрыли три лесопилки 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На этих предприятиях, расположенных в черте города, вопреки закону отходы складировались прямо на территориях лесопилок, а не на специально оборудованных площадках. Кроме того, на одном из предприятий использовалось без разрешения экологически небезопасное печное оборудование.
Инспекторы приостановили деятельность предприятий. Материалы проверок направлены в суд.
Напомним, что именно отходы лесопильных производств стали причиной больших пожаров в Канске весной прошлого года. С тех пор несколько предприятий закрывали за подобные же нарушения, но недобросовестные лесопильщики продолжают работать.
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