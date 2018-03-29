В Канске инспекторы Минэкологии закрыли три лесопилки

На этих предприятиях, расположенных в черте города, вопреки закону отходы складировались прямо на территориях лесопилок, а не на специально оборудованных площадках. Кроме того, на одном из предприятий использовалось без разрешения экологически небезопасное печное оборудование.

Инспекторы приостановили деятельность предприятий. Материалы проверок направлены в суд.