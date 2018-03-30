Подмосковные СМИ могут принять участие во всероссийском конкурсе «Патриот России — 2018»

В 2018 году пройдет всероссийский конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания, говорится в документе оргкомитета конкурса, который имеется в распоряжении РИАМО

«Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания», — отмечается в документе.

K участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные электронные и печатные СМИ, интернет-проекты, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы патриотической направленности были размещены в СМИ с 1 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года включительно. Конкурсные работы принимаются до 1 июня.

Победителям конкурса «Патриот России — 2018» будут вручены золотые и серебряные медали и дипломы Роспечати. Торжественную церемонию награждения предполагается провести в июле Казани

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Роспечати.