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Подмосковные СМИ могут принять участие во всероссийском конкурсе «Патриот России — 2018»
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Подмосковные СМИ могут принять участие во всероссийском конкурсе «Патриот России — 2018» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В 2018 году пройдет всероссийский конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания, говорится в документе оргкомитета конкурса, который имеется в распоряжении РИАМО.
«Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания», — отмечается в документе.
Конкурс проводится при поддержке Роспечати с участием Минобороны РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, Союза журналистов России.
K участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные электронные и печатные СМИ, интернет-проекты, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы патриотической направленности были размещены в СМИ с 1 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года включительно. Конкурсные работы принимаются до 1 июня.
Победителям конкурса «Патриот России — 2018» будут вручены золотые и серебряные медали и дипломы Роспечати. Торжественную церемонию награждения предполагается провести в июле Казани.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Роспечати.
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