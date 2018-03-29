Орловчанка украла у «Почты России» 100 тысяч рублей

Женщина была принята на работу в апреле 2015 года. В присвоении ее уличили в сентябре 2017. Согласно ревизии, женщина активно пользовалась товаром почты. Она забирала ватные палочки, салфетки, макароны, семена, гольфы, сланцы, шторы, вафли, газеты и многое другое. В результате противоправных действий начальницы отделения ФГУП «Почта России» был причинен материальный ущерб на сумму 96 600 рублей 78 копеек.

Женщине назначено наказание в виде штрафа в 110 тысяч рублей. Вынося приговор, суд учел наличие двух малолетних детей и тяжелое материальное положение орловчанки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Таинственный клиент» вывел орловскую почту в лидеры

Под Орлом почтальон поддела подпись и получила чужую пенсию

Орловец не смог «сломать» «Почту России»