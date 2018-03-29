Ещё
Орловчанка украла у «Почты России» 100 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Орловчанка украла у «Почты России» 100 тысяч рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Мценский районный суд Орловской области вынес приговор по делу бывшей начальницы отделения почтовой связи Спешнево. Она признана виновной в хищении чужого имущества.
Женщина была принята на работу в апреле 2015 года. В присвоении ее уличили в сентябре 2017. Согласно ревизии, женщина активно пользовалась товаром почты. Она забирала ватные палочки, салфетки, макароны, семена, гольфы, сланцы, шторы, вафли, газеты и многое другое. В результате противоправных действий начальницы отделения ФГУП «Почта России» был причинен материальный ущерб на сумму 96 600 рублей 78 копеек.
Женщине назначено наказание в виде штрафа в 110 тысяч рублей. Вынося приговор, суд учел наличие двух малолетних детей и тяжелое материальное положение орловчанки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
«Таинственный клиент» вывел орловскую почту в лидеры
Под Орлом почтальон поддела подпись и получила чужую пенсию
Орловец не смог «сломать» «Почту России»
Сообщение Орловчанка украла у «Почты России» 100 тысяч рублей появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Инвесторы не захотели видеть СМИ на встрече с Клычковым «Как в аду»: орловцы рассказали о жизни рядом со свалкой Орловцам предложили работу на «Керама Марацци» и в ТЦ «Линия»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева538
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ285
Британцы ужаснулись супероружию России244
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине661
Россияне в США боятся оказаться в западне76
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение