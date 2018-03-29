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Жестокий заключенный уехал от полицейских на такси
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жестокий заключенный уехал от полицейских на такси 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В США разыскивают мужчину, сбежавшего от полицейских в Нью-Йорке прямо перед депортацией. Об этом сообщает The Independent.
По информации издания, заключенный смог скрыться вечером 27 марта. Он сделал это в международном аэропорту имени Джона Кеннеди сразу после того, как полицейские сняли с него наручники для прохождения проверки. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, затем он уехал с территории воздушной гавани на такси.
Каким именно образом злоумышленнику удалось убежать от конвоиров, не уточняется. В то же время представитель полиции указал, что мужчина прилетел в аэропорт одним рейсом и ожидал другого, и по каким-то причинам его на это время не поместили за решетку.
Как сообщается, ранее он был арестован по обвинению в хранении оружия. В протоколах его характеризовали как жесткого. Куда именно его должны были депортировать и за что, не уточняется.
В марте сообщалось, что в Перу поймали заключенного, более года назад сбежавшего из тюрьмы под видом брата. Он накачал родственника наркотиками, поменялся с ним одеждой и смог улизнуть.
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