Жестокий заключенный уехал от полицейских на такси

США разыскивают мужчину, сбежавшего от полицейских в Нью-Йорке прямо перед депортацией. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, заключенный смог скрыться вечером 27 марта. Он сделал это в международном аэропорту имени Джона Кеннеди сразу после того, как полицейские сняли с него наручники для прохождения проверки. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, затем он уехал с территории воздушной гавани на такси.

Каким именно образом злоумышленнику удалось убежать от конвоиров, не уточняется. В то же время представитель полиции указал, что мужчина прилетел в аэропорт одним рейсом и ожидал другого, и по каким-то причинам его на это время не поместили за решетку.

Как сообщается, ранее он был арестован по обвинению в хранении оружия. В протоколах его характеризовали как жесткого. Куда именно его должны были депортировать и за что, не уточняется.