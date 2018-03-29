Лаунж-зона, амфитеатр и круглое-кафе: рассказываем о проекте реконструкции пермской набережной

Совсем скоро в Перми продолжится реконструкция следующей части городской набережной от спуска с Соборной площади до «Порта Пермь». Здесь появится современная зона отдыха, концертная площадка, качели и места для занятия спортом. О том, как разрабатывался проект реконструкции набережной и как она будет выглядеть — в нашем материале.

Первоначальные работы над променадной (прогулочной) частью городской набережной Перми от спуска с Соборной площади до Коммунального моста завершились в прошлом году. Здесь заменили покрытие променада, построили смотровые балконы, а также отремонтировали пешеходный тоннель.

Покрытие детской зоны выполнено из резины

В феврале 2018 года власти Перми представили масштабный проект преображения этой части набережной. Его разрабатывали специалисты проектной фирмы «ОРТА»: главный инженер проекта Артем Арапов, архитекторы Кристина Мороз и Тамила Евлампиева, в сотрудничестве с администрацией города и МАУК «ПермьПарк»

По новому проекту территорию реконструируемой части набережной разобьют на несколько тематических зон: для детей, отдыха, культурно-массовых мероприятий и спорта.

— Расположение всех зон сложилось исходя из технического задания, а также по итогам общественных обсуждений «Кухня набережной» и существующего рельефа местности, — объясняют архитекторы.

Проект набережной Перми

Детская зона

Детская зона расположится сразу после «Интеллектуального кафе». Она рассчитана на три возрастные группы, площадки для которых будут разделены между собой цветниками.

— Цветники сделаны по аналогии с теми, которые уже есть на существующей части набережной — так мы решаем задачу связать их, — говорит один разработчиков проекта Тамила Евлампиева. — Аналогичные цветники предусмотрены и в спортивной зоне. Вдоль променада для связи было принято решение поставить такие же скамьи с высокими спинками, а для фонарей и скамеек в новых зонах выбрали другой дизайн.

Для удобства родителей возле детской площадки построят павильон «Матери и ребенка». А для безопасности детей покрытие на игровой площадке будет прорезиненным.

Лаунж-зона

Сразу после детской зоны начинается зона отдыха. На этой территории планируют поставить лавки и беседки необычной плавной формы, которые находятся вдали от променадной части среди подсвеченных деревьев и извилистых пешеходных дорожек.

После детской зоны начинается лаунж-зона

— У нас была задача сделать небольшие беседки для компаний, но применить необычное решение, — поясняют создатели проекта. — Конструкция скамьи-беседки смотрится легко, в то же время она проницаема и имеет небольшой навес для тени.

Дополнит территорию лаунж-зоны павильон для лекций и мастер-классов, а также оригинальные дизайнерские качели с подсветкой.

В темное время суток необычные качели будут светиться

Амфитеатр

Пожалуй, главной фишкой проекта реконструкции набережной станет строительство амфитеатра. Место для его размещения также выбиралось исходя из особенностей рельефа. Он будет находиться на открытой части склона сразу после лаунж-зоны. Особенностью амфитеатра должна стать сцена с интерактивным световым задником. Под сценой размещен склад для инвентаря и оборудования. С противоположной от сцены стороны запроектирована смотровая площадка.

В амфитеатре будут проводится концерты и выступления

В планах администрации превратить железную дорогу, идущую вдоль набережной, в трамвайные пути с остановками в зоне амфитеатра и спортивной зоне. Напротив амфитеатра планируется расположить свето-музыкальный фонтан на воде, а зимой амфитеатр планируют использовать для новогодних мероприятий.

Круглое кафе

Между амфитеатром и Коммунальным мостом в существующем древесном массиве по проекту будет сделана живописно-прогулочная зона. В этом месте архитекторы сделали акцент на ландшафтный дизайн. Среди деревьев и кустарников появятся узкие плавные дорожки, а газоны украсят арт-объекты в виде светящихся белых шаров.

Прогулочная зона с арт-объектами

В центре зоны будет находиться круглое кафе, где можно будет укрыться от дождя под большим навесом с летней террасой. Выход в прогулочную зону будет возможен с лестницы, которая идет от подземного пешеходного перехода.

Спортивная часть

Самые большие изменения произойдут в дальней части набережной — от Коммунального моста до Digital Port'a. Здесь сделают беговые дорожки, огороженные площадки для мини-футбола, баскетбола, стритбола, большого тенниса и воркаута. Зона воркаута будет совмещена с зоной для занятий кроссфитом, а большую теннисную площадку можно будет переоборудовать для игры в волейбол.

Зона для воркаута

В спортивной зоне для горожан планируется построить кафе, в котором будет организован прокат спортивного инвентаря и раздевалка для спортсменов. Для любителей закаливания будет предусмотрен теплый павильон с раздевалками.

В спортивной зоне сделан амфитеатр для зрителей

Спортивное кафе и прокат

— В спортивной зоне мы также предложили несколько амфитеатров для зрителей спортивных мероприятий, — объясняют архитекторы. — А также в дизайн-проекте предусмотрен 40-метровый пирс.

Реконструкцию первого этапа от спуска с Соборной площади до Коммунального моста планируют начать в этом году. Конкурс на выбор подрядчика администрация города планирует объявить летом 2018 года. Работы запланированы на 2018–2019 годы.

Ранее мы разбирали еще один проект преображения территории вдоль набережной.