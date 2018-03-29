«Почта России» протестирует на севере Бурятии доставку груза беспилотником

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Первая в России доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом пройдет в апреле в Бурятии , сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

Село Тарбагатай, в которое полетит дрон с почтой, находится в 65 км к юго-западу от Улан-Удэ. В нем живут более 4 тыс. человек. Тарбагатай является одним из крупнейших старообрядческих сел к востоку от Байкала. «В дальнейшем беспилотники планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные районы в регионах страны», — добавили в пресс-службе главы Бурятии.