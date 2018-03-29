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«Почта России» протестирует на севере Бурятии доставку груза беспилотником
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«Почта России» протестирует на севере Бурятии доставку груза беспилотником 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Восток-Телеинформ
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первая в России доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом пройдет в апреле в Бурятии, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
"Второго апреля состоится первая в России доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом… Местом старта выбрана площадка отделения почтовой связи в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. Почтовый груз будет доставлен на беспилотнике в село Тарбагатай", — говорится в сообщении.
Представители региональных властей отметили, что Бурятия была выбрана тестовой площадкой во время рабочей встречи главы республики Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова на инвестиционном форуме в Сочи.
Село Тарбагатай, в которое полетит дрон с почтой, находится в 65 км к юго-западу от Улан-Удэ. В нем живут более 4 тыс. человек. Тарбагатай является одним из крупнейших старообрядческих сел к востоку от Байкала. «В дальнейшем беспилотники планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные районы в регионах страны», — добавили в пресс-службе главы Бурятии.
О возможности использовать беспилотные летательные аппараты для доставки почты в труднодоступных регионах глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил еще в 2014 году. Летом 2016 года технический директор компании «Тайбер» (производитель беспилотников) Сергей Тыцык сообщил, что они с «Почтой России» готовятся провести совместный эксперимент по доставке грузов внутри труднодоступных регионов РФ. В сентябре 2017 года сообщалось, что пилотный проект по доставке грузов дронами планируется запустить в Якутии.
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