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На Западе ужаснулись способности России нанести ответный ядерный удар
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Западе ужаснулись способности России нанести ответный ядерный удар 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Британское издание Daily Star вспомнило о существовании российской системы управления ядерным оружием «Периметр», «ужасающий концепт» которой известен на Западе как «Мертвая рука».
Американский эксперт в области контроля над ядерным оружием Брюс Блэр рассказал изданию, что система, созданная в СССР во время холодной войны с целью нанесения гарантированного ответного ракетно-ядерного удара, все еще действует и даже совершенствуется, передает РИА «Новости».
Однако, не смотря на «ужасающий концепт» комплекса, «Периметр» вносит свой вклад в снижение риска ядерной войны, так как, по мнению Блэра, «Запад подумает дважды», прежде чем применить ядерное оружие.
При этом, он выразил опасения по поводу возможной уязвимости системы «Периметр» для кибератак, что, по его мнению, может представлять угрозу для мировой безопасности.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему на Западе впервые за несколько десятков лет озаботились способностью руководства России «пережить ядерный удар».
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