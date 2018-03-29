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Пакистанский лауреат Нобелевской премии вернулась на родину после нападения боевиков
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пакистанский лауреат Нобелевской премии вернулась на родину после нападения боевиков 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Самая молодая обладательница Нобелевской премии, Малала Юсуфзай из Пакистана, впервые вернулась на родину — более чем через пять лет после нападения боевиков группировки "Талибан". Об этом сообщает Geo TV.
По данным телеканала, самолет, на котором летела Юсуфзай, прибыл в аэропорт Исламабада ночью по местному времени. Правозащитницу доставили в гостиницу при соблюдении строгих мер безопасности. Отмечается, что ее сопровождали родители и глава фонда Malala Fund. Ожидается, что за четырехдневный визит в Пакистан Юсуфзай встретится с премьер-министром страны Шахидом Хаканом Аббаси, командующим армией Камаром Джаведом Баджвой и другими политиками.
Малала Юсуфзай прославилась благодаря блогу, который она начала вести в возрасте 11 лет для "Би-би-си" — в нем она писала о своей жизни, критиковала террористическую группировку «Талибан» (запрещена в России), а также защищала право девочек на образование. В 2012 на нее совершили покушение боевики «Талибана» — она получила ранение в голову и пережила две операции в Британии. В 2014 году ей вручили Нобелевскую премию мира.
В 2017 году сообщалось, что Малалу Юсуфзай приняли в Оксфорд.
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