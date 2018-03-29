Большинство жертв в Кемерово — результат не столько пожара как такового

На кемеровскую ситуацию я смотрел двумя способами: как политконсультант и как инженер. О первом не буду, а вот по второму — несколько соображений.

1. То, что ТЦ — объекты крайне уязвимые, давно известно, об этом лучше всего почитать у Ревзина. Однако это само по себе скорее инженерная задача, чем проблема.

2. В наше время уже существуют технологии IOT, позволяющие данные с датчиков задымления отправлять непосредственно на центральные пульты служб, а не надеяться только на внутренние системы самих ТЦ.

Условно говоря, если бы такое оборудование там стояло, сигнал о возгорании был бы у пожарных и спасателей сразу же в момент, когда оно произошло. И дальше вопрос был бы в оперативности действий ответственных служб, а не невнятных охранников и билетеров из ТЦ.

Думаю, после случившегося самое время организовать переоборудование всех систем безопасности во всех подобных местах на современном уровне, что бы там ни кричали по поводу злых чиновников, которые навязывают бизнесу допзатраты на безопасность.

3. Также было бы неплохо возобновить систему регулярных учений по взаимодействию эксплуатационных служб таких комплексов и профильных структур — пожарных, медиков, спасателей и т.д. Все должны четко знать, что делать в такой или аналогичной кризисной ситуации. В данном случае большинство жертв — результат не столько пожара как такового, сколько организационных ошибок ответственных лиц.

4. Что касается самих архитектурных решений ТЦ. Как справедливо замечает тот же Ревзин, коммерческая логика организации их внутреннего пространства предполагает как можно более затруднённый выход из помещения — условно говоря, посетитель должен пройти все витрины, прежде чем добраться до лестницы или эскалатора. Но это означает, что необходимо предусматривать достаточное количество резервных механизмов быстрой эвакуации людей в случае ЧП.

Если возможности организовать такой резервный контур здание не предусматривает, такие ТЦ надо закрывать.

5. На месте МЧС-ников я бы сейчас организовал что-то вроде конкурса технических решений в сфере безопасности для таких строений — начиная от негорючих отделочных материалов и систем пожаротушения и заканчивая разной умной электроникой и образовательными программами в сфере безопасности жизнедеятельности.

6. И да, вопрос разрешений на размещение таких центров в гуще плотной городской застройки — очень неоднозначный. Потому что логистика.

Кемерово пожарные ехали 40 минут, из которых 30 стояли в пробках. В принципе, случись что в любом из больших московских ТЦ, будет так же.

7. Системы оповещения через громкоговорители — уровень середины ХХ века. Сегодня основное средство коммуникации — смартфон; и надо исходить из этого.

Оповещение должно работать так: на датчики поступил сигнал — они его передали на центральный пульт — он верифицирован — первое же, что делается: на все смартфоны в радиусе километра отправляется предупреждение и инструкция по дальнейшим действиям, а также контакты для связи.

Качество системы определяется не только непосредственной, «в моменте», но и отложенной реакцией. Оргвыводы и план работы.

Плохо, если все кончится только одним «кошмарением» и ужесточением проверок. Лучше бы мы смогли еще что-то кроме этого.