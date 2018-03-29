В Омске молодые ученые будут получать премии в размере 115 тыс. рублей

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Накануне, 28 марта, состоялось заседание регионального кабинета министров, на котором чиновники рассмотрели ряд важных вопросов. В частности, по инициативе врио губернатора региона Александра Буркова , было принято решение, увеличить размер премий, которые ежегодно вручаются молодым учёным. В 2018 году премии в размере 115 тыс. рублей смогут получить пять молодых специалистов. Результаты конкурса и научные работы лауреатов должны быть представлены открыто и публично.

«Представлять итоги конкурса и лауреатов премии нужно не кулуарно, а с презентацией работ победителей. Комиссия отработала, приняла решение, но как можно больше людей должно знать результаты и своих героев», — отметил Александр Бурков.

Напомним, что ранее размер премии составлял 92 тыс. рублей и вручали её четверым молодым деятелям науки.