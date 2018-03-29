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В Омске молодые ученые будут получать премии в размере 115 тыс. рублей
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В Омске молодые ученые будут получать премии в размере 115 тыс. рублей 

АиФ-Омск 39 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Накануне, 28 марта, состоялось заседание регионального кабинета министров, на котором чиновники рассмотрели ряд важных вопросов. В частности, по инициативе врио губернатора региона Александра Буркова, было принято решение, увеличить размер премий, которые ежегодно вручаются молодым учёным. В 2018 году премии в размере 115 тыс. рублей смогут получить пять молодых специалистов. Результаты конкурса и научные работы лауреатов должны быть представлены открыто и публично.
«Представлять итоги конкурса и лауреатов премии нужно не кулуарно, а с презентацией работ победителей. Комиссия отработала, приняла решение, но как можно больше людей должно знать результаты и своих героев», — отметил Александр Бурков.
Напомним, что ранее размер премии составлял 92 тыс. рублей и вручали её четверым молодым деятелям науки.
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