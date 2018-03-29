Март на водохранилище «Тяньшэнцяо»

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта / Синьхуа / — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь

Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь