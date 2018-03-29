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Март на водохранилище «Тяньшэнцяо»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Март на водохранилище «Тяньшэнцяо» 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
Уезд Лунлинь /Гуанси-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — На фото — мартовские пейзажи водохранилища «Тяньшэнцяо» с рыбоводными фермами на его поверхности и живописных берегов реки Хуншуйхэ в многонациональном автономном уезде Лунлинь Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Айлинь
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