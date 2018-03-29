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Экс-президента Перу Фухимори вновь госпитализировали
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-президента Перу Фухимори вновь госпитализировали 

РИА Новости 45 минут назад
МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Экс-президент Перу Альберто Фухимори в среду был срочно госпитализирован, сообщил его лечащий врач Алехандро Агинада в своем микроблоге в Twitter.
"Этим вечером мы госпитализировали президента Альберто Фухимори в связи с сильным обезвоживанием, ставшим следствием гастроэнтероколита, жидкость вводится ему внутривенно, и есть улучшение", — написал Агинада.
Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления, в минувшем декабре был помилован президентом Педро Кучински, который в марте сам ушел в отставку. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.
Он был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку «Сендеро Луминосо» ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.
Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с «сендеристами», взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.
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