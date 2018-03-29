104-летняя жительница Алтайского края победила в конкурсе селфи на выборах

104-летняя Раиса Панкова, жительница с. Заковряшино Крутихинского района, победила в конкурсе селфи на избирательных участках. Снимок Раисы Павловны признали лучшим в номинации «Самое патриотичное фото». Женщине подарят телевизор.

Ранее АиФ-Алтай сообщал, что Раиса Панкова стала одной из самых взрослых участниц конкурса. У нее не было телефона с камерой и выхода в интернет, поэтому фотографию за нее сделали и выложили в сеть молодые активисты.

Несмотря на возраст, Раиса Панкова ведет активную жизнь: ходит на выборы, самостоятельно следит за домом, а к своему 100-летию даже пристроила новую веранду.