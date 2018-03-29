Ещё
104-летняя жительница Алтайского края победила в конкурсе селфи на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

104-летняя жительница Алтайского края победила в конкурсе селфи на выборах 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
104-летняя Раиса Панкова, жительница с. Заковряшино Крутихинского района, победила в конкурсе селфи на избирательных участках. Снимок Раисы Павловны признали лучшим в номинации «Самое патриотичное фото». Женщине подарят телевизор.
Ранее АиФ-Алтай сообщал, что Раиса Панкова стала одной из самых взрослых участниц конкурса. У нее не было телефона с камерой и выхода в интернет, поэтому фотографию за нее сделали и выложили в сеть молодые активисты.
Несмотря на возраст, Раиса Панкова ведет активную жизнь: ходит на выборы, самостоятельно следит за домом, а к своему 100-летию даже пристроила новую веранду.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле запретят парковаться у Дворца зрелищ и спорта В Бийск вернулся мужчина, находившийся 25 лет в Казахстане в рабстве? Рубцовску статус моногорода не получить
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева538
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ283
Британцы ужаснулись супероружию России244
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине661
Россияне в США боятся оказаться в западне75
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение