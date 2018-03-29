МИД РФ обвинил Лондон в молчании по делу Скрипаля

«Российская сторона неоднократно обращалась по официальным каналам к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании предположительного отравления российских граждан, а также с просьбами предоставить информацию об их состоянии и, конечно, об обстоятельствах самого происшествия, — цитирует ТАСС дипломата. — Соответствующие ноты по линии посольства РФ в Лондоне были направлены 6, 13, 14 и 22 марта. К сожалению, в ответ на законные требования российской стороны и конструктивные предложения о взаимодействии британская сторона отмалчивается либо направляет безграмотные ответы».

МИД РФ намерен в ближайшее время обнародовать список вопросов, переданный Лондону в связи с делом Скрипаля. «Мы составим в ближайшее время и опубликуем на информационных ресурсах посольства России в Великобритании список из вопросов, которые были заданы британской стороне. Эти вопросы были заданы конкретно, были переданы по официальным каналам, неоднократно озвучивались российским послом. Нас постоянно обвиняет Лондон, что Россия не предоставляет информации, не доказывает свою невиновность», — заявила Захарова. Она отметила, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению британского шпиона.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.