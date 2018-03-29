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Сторонники независимости Каталонии вышли на митинг на юге Франции
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сторонники независимости Каталонии вышли на митинг на юге Франции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Перед зданием испанского консульства в городе Перпиньян, на юге Франции, состоялся митинг в поддержку политических деятелей Каталонии, оказавшихся под стражей в Испании по обвинению в подстрекательстве к бунту, сообщает Agence France-Presse.
Собрание проходило в Перпиньяне — административном центре департамента Восточные Пиренеи. Исторически эта территория известна как «Северная Каталония» и до присоединения к французскому королевству в 1659 году она относилась к исконно каталанским землям, передает ТАСС.
В Восточных Пиренеях по сей день распространен каталанский язык и культура, а в Перпиньяне действуют общественные организации, поддерживающие движение за независимость испанской Каталонии.
Митингующие потребовали «освобождения политических заключенных», арестованных в Испании за попытки провозгласить независимость Каталонии. В толпе развевалось множество каталанских национальных флагов, многие присутствующие повязали на себя желтые петлицы — символ каталанского протеста против заключения их политических лидеров под стражу.
Аналогичные акции протеста проходят в эти дни и в испанской Каталонии. Поводом к протестам послужило задержание в Германии бывшего главы правительства региона Карлеса Пучдемона.
Напомним, в прошлую пятницу Верховный суд Испании выдал европейский ордер на задержание Пучдемона.
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