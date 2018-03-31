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Зюганов заявил, что Запад формирует новую Антанту для борьбы с Россией
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Зюганов заявил, что Запад формирует новую Антанту для борьбы с Россией 

ТАСС 18 часов назад
Фото: ИноСМИ
РОЖДЕСТВЕНО, Московская область, 31 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что страны Запада формируют новый военно-политический блок, подобный Антанте, направленный на борьбу с Россией.
Политик указал на «беспрецедентное со времен холодной войны обострение внешнеполитической ситуации». "США прямо объявили Россию своим геополитическим и военным противником, с которым нужно вести борьбу всеми доступными средствами", — заявил Зюганов на мартовском пленуме КПРФ. По его словам, «Запад неустанно выдумывает новые провокации, призванные дискредитировать Россию и оправдать агрессивные выпады против нее».
"По сути, предпринимаются шаги по формированию очередной Антанты для борьбы против нашей страны. Становится все очевиднее, что нам объявлена война на уничтожение", — считает он.
Одним из последних примеров в подтверждение этих тезисов, на взгляд Зюганова, стал осмотр российского самолета в лондонском аэропорту без предъявления на то оснований. «Вчера вторглись на территорию нашего самолета и устроили там обыск и провокацию, чего никогда не было в практике авиации», — заявил Зюганов.
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