России объявлена холодная война-2

Такое мнение высказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов , комментируя «МК» ситуацию с объявлением persona non grata 143 сотрудников российских представительств за рубежом.

«Мы идем по раскручивающейся спирали и все время рассчитываем на то, что каким-то образом этот бег удастся затормозить. Но создается впечатление, что мы постоянно приближаемся к точке невозврата, и риски только возрастают», — сказал эксперт.

По мнению Данилова, «дело Солсбери» — об отравлении британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — «подняло внутри Европейского Союза очередную волну антироссийских настроений».

Причем, как он считает, определенным странам (в частности, Польше ) это даже выгодно — они получают дополнительные преимущества и силу голоса внутри ЕС. А некоторые «просто вынуждены в своих политических реакциях учитывать усиление антироссийского ядра внутри Европы».

И тут, собственно, хотелось бы понять: началась уже холодная война-2? И насколько близко мы подошли к красной черте, за которой уже война горячая.

Да, идеологического конфликта, на чем было основано более чем сорокалетнее противостояние Запада с Советским Союзом, вроде бы, сегодня нет. Однако события последнего времени говорят как раз о том, что наши так называемые «партнеры» давно превратили Россию в главного врага. И все признаки новой холодной войны уже налицо.

Вот пять главных из них.

Первый — высылка сорудников российских посольств. Наших дипломатов из-за бредовых обвинений Терезы Мэй подвергли остракизму и попросили паковать чемоданы. Демарш Лондона поддержали около трех десятков стран. В общей сложности будут высланы около 150 российских дипломатов.

Во времена СССР нечто подобное случилось в 1971 году, когда Лондон выслал 105 сотрудников наших дипмиссий. Но эти действия англичан не были тогда подхвачены другими государствами капиталистического лагеря.

Второй признак — информационная война. Она против России тоже ведется давно. Как и во времена первой холодной войны. Ведется без политесов — грубо и цинично. Практически, геббельсовскими методами, когда любая ложь выдается за правду, а правда искажается так, что тоже становится информационным орудием против нашей страны. Когда забывают обо всех приличиях, сравнивая президента твоей страны, победившей нацизм, с Гитлером. К слову, во времена СССР американцам подобное в голову не приходило.

Но сегодня мы уже не просто «Империя зла» в их пропагандистских мантрах. Мы — «морское чудище с множеством щупалец», как сказала о России официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт.

Третий признак холодной войны-2 — санкции. Запад нас обложил ими со всех сторон после Крымского референдума. Это тоже порождение той еще эпохи.

Можно вспомнить, например, знаменитую поправку Джексона-Веника 1974 года, ограничивающую торговлю СССР с США, которая действовала против нашей страны даже после распада Союза. Или эмбарго Рейгана на поставку труб для газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в начале 80-х.

Мы фактически всегда жили под какими-то западными санкциями. Но сейчас они более обширные.

Четвертый признак — региональные прокси-войны. Во времена СССР мы сталкивались с американцами в Корее , в Анголе , во Вьетнаме , в Афганистане . Сейчас они противостоят нам в Сирии и на Украине — не в горячем варианте, но фактически. А также на всем протяжении наших западных рубежей, где НАТО уже тренируется брать российские города.

И, наконец, пятый признак — гонка вооружений. Как главный символ холодной войны, она уже, можно сказать, на низком старте. Президент Дональд Трамп недавно увеличил военный бюджет США до невиданных размеров — 700 млрд долларов (для сравнения, военный бюджет России на 2018 год — 46 млрд долларов). И судя по всему, на этом останавливаться не собирается. Россия в ответ демонстрирует системы «Авангард» и «Кинжал».

Тем не менее, мы продолжаем считать этих людей партнерами. Зовем их к диалогу, к сотрудничеству, подбираем в общении с ними вежливые слова.

А, может, пора уже называть вещи своими именами? Что это никакие не партнеры и даже не соперники. Это наши противники. Вероятные проивники, говоря военным языком, — точно. Ведь они же не стесняются именовать нас врагами в своих многочисленных доктринах «сдерживания России»…

— На самом деле, коллективный Запад — это большой миф, — комментирует ситуацию ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин . — Запад не монолитен вовсе. Евроатлантическое сообщество расколото.

Мы это видим хотя бы по тому, что нет согласия между Европой и США по санкциям. Та же Германия , несмотря на все давление, которое на нее оказывалось (а Германия далеко не свободна в своих маневрах), тем не менее, дала свое согласия на строительство «Северного потока-2». По сути, преодолен создаваемый Западом «санитарный кордон», который как бы должен изолировать Россию от Германии.

Но сейчас складывается ситуация, когда США и Великобритания — это англосаксонское ядро Запада с особыми взаимоотношениями между собой — пытаются инициировать новую холодную войну. То есть, некий «крестовый поход» против России.

Напомню, что первая холодная война, она опять-таки началась с Великобритании. С речи Черчилля в Фултоне в мае 1946 года…

«СП»: — Когда он сказал, что только нации говорящие по-английски, призваны вершить судьбы мира, и призвал Запад бороться с Москвой

— Собственно, это и был сигнал для начала холодной войны.

Сейчас, какая бы ни была амбициозная Тереза Мэй, которую у нас обычно сравнивают с Маргарет Тэтчер , она все-таки не Тэтчер. И тем более не Черчилль.

Но так как коллективного Запада на самом деле нет, англичане, понимающие это, опять хотят его консолидировать на основе пресловутой российской угрозы.

Только сегодня в мире происходят уже совершенно другие процессы.

Вот у нас все говорят: «Кризис в США». Но сейчас и Запад впервые за 500 лет, можно сказать, сходит на «нет».

Испания. Пять столетий последних в мире до США доминировали только западные державы — Великобритания, Германия, Франция Португалия . Это все были страны в формате западной цивилизации. Теперь на первый план выходят Китай Индия , Россия — евроазиатская держава.

И вот в условиях такого «разброда» англосаксонское ядро пытается Запад консолидировать с примесью политики Рейгана и неомаккартизма — политики охоты на ведьм.

Понятно, что эта новая холодная война многим нормальным странам Старой Европы не нужна. Она не нужна ни Франции, ни Германии, ни Италии , ни Испании. Не нужна и странам Южной Европы, в большинстве своем христианским и пророссийским.

Литве, Швеции, Дании. Она нужна англосаксам — традиционным историческим врагам России. Младоевропейцам — Польше, Латвии Эстонии . А еще Украине, и русофобским северным странам — Норвегии

И конечно, если мы себя противопоставим всей Европе сразу, то, тем самым, только консолидируем Запад.

А так, сколько там выслали дипломатов по призыву Мэй? Отличился Киев — 13 человек. И США — 60. Все остальные — от одного до четырех. Вроде бы символичная солидарность есть, но самой Европе это не надо.

Они давно утратили милитаризм, который был. Привыкли сидеть в маленьких кафе и ресторанчиках, пить кофе. И они как раз не хотят идти в фарватере внешней политики США. Помните, как единым фронтом против вторжения американцев в Ирак выступили Путин, Ширак во Франции и Шредер в Германии?

Европа, повторю, отнюдь не консолидирована. Гораздо серьезней то, что сейчас происходит в Штатах.

«СП»: — Поясните.

— Я имею в виду чехарду с последними назначениями в окружении Трампа. Ушел Тиллерсон, на его место пришел Помпео. На место Помпео — Джина Хэспел. А Джон Болтон — новый советник по нацбезопасности, это вообще праворадикальный неокон, самый яростный представитель американского истеблишмента. Он не только отъявленный русофоб, но и «ястреб», который не стесняется лоббировать идею о превентивном ударе по Ирану и по Северной Корее

В администрации Трампа сейчас триумф неоконсерваторов, которые контролировали как раз администрации Джорджа Буша-младшего Рональда Рейгана . Не тех же самых, но людей таких же воззрений.

Поэтому их политика является зеркальным отражением политики Рейгана. Сам Трамп не стесняется, что он хочет быть вторым Рейганом и войти в историю. И этот его принцип — «мир посредством силы», — это рейгановский принцип.

Плюс политика. Здесь тоже много заимствований. России, как в свое время Советскому Союзу, навязывают гонку вооружений, чтобы подорвать ее экономику. Водят санкции, чтобы точечно бить по наиболее важным секторам экономики — финансам, энергетике, ВПК. Опять ставка на диссидентов, на оппозицию. И в том же старом духе «охоты на ведьм» нам предъявляют совершенно бездоказательные обвинения, что Россия якобы куда-то там вмешивается…

Сейчас мы имеем дело с интересным симбиозом в американской политике. С одной стороны, неомаккартизм. С другой — триумф неоконсерваторов. Триумф политики Рейгана и Буша-младшего. Один инициировал «крестовый поход» против России. А другой — «крестовый поход» против ислама на Ближнем Востоке.

У Трампа просто не было связей в истеблишменте, не было своих кадровых ресурсов. В предыдущей администрации Обамы правили демократы, а ему надо черпать из республиканских кадровых ресурсов. А администрация последнего президента-республиканца Буша-младшего была вся неоконсервативная.

«СП»: — А, собственно, в чем проблема?

— Проблема в том, что даже Киссинджер и Бжезинский, которые всегда считались открытыми врагами России, в сравнении с тем же Болтоном, Чейни и Вулфенсоном, это просто ангелы.

«СП»: — Как же так получилось, что Трамп, который, вроде бы, выступал за разрядку с Москвой, окружил себя такой «ястребиной» компанией? Это значит, что холодная война-2 будет разворачиваться?

— Будет разворачиваться, и будет усиливаться. Я напомню, что кандидатуру Болтона рассматривали дважды. Когда Трамп только-только пришел к власти, его хотели поставить либо в качестве госсекретаря, либо советника по национальной безопасности. Но тогда Трамп был другим. Он еще в истеблишмент не входил. Он был в контрах с истеблишментом. Поэтому назначил Флинна и Тиллерсона.

А так как время прошло, про импичмент больше никто не говорит. Прокурор Мюллер никаких доказательств «сговора с Москвой» не нашел. На данный момент все то, что происходит между нашими странами, в том числе и высылка наших дипломатов, это ведь меры не экстраординарные.

Вот летом, когда принимался закон о санкциях против РФ, вот тогда Трамп его подписывал из-за прессинга. Конгресс давил на него. Угроза импичмента постоянно довлела над ним. Там столько проблем всяких у него было… А сейчас этого нет.

Значит, это не экстраординарный шаг, а это уже закономерность. Это уже тренд, новый мейнстрим.

Ведь Трамп сейчас наоборот стал усиливать свои позиции. Он заручился поддержкой военно-промышленного комплекса. Генералы, весь Пентагон на его стороне. ЦРУ — на его стороне. Произраильское лобби — на его стороне. Простые консерваторы, все республиканское большинство — на его стороне.

Он принял такое решение не потому, что ему что-то угрожало. И в этих условиях это закономерность сверх пугающая.

«СП»: — И какой прогноз на будущее?

Новая Зеландия и Канада. — Могу сказать, что это подстегнет формирование новой биполярности. С одной стороны, центром силы останется, так называемый, коллективный Запад, и англосаксонское ядро будет постоянно пытаться его консолидировать. К этому западному центру, по понятным причинам, примкнут Австралия

Другой блок — это Новая Евразия с ядром Китай-Россия, вокруг которого будет формироваться Большая Евразия. И я думаю, что своей риторикой Америка и Европа будут как раз еще больше стимулировать оформление этого центра силы.

А ведь еще Киссинджер сказал, что главным геополитическим кошмаром для США является российско-китайский альянс. Сейчас к этому альянсу будут стремиться и другие, не согласные с внешнеполитическим курсом Вашингтона страны. Так что своей русофобией Запад лишь ускоряет этот процесс.

«СП»: — Так, может, пора назвать вещи своими именами?

— Все, в общем, к тому и идет… Но как их называть — партнерами или врагами — все-таки не наша с вами компетенция. Но, однозначно, на открытую враждебность и прессинг надо отвечать.

Как? Думаю, их истерики лишь ускорят процесс того, что Россия быстрее признает ДНР и ЛНР, Приднестровье. Или небо Сирии будет совсем непроницаемо для истребителей коалиции.

Просто они еще в больше степени нас будут к этому подстегивать.

Но совершенно точно уже, что новая холодная война будет во многих аспектах отличаться от прежней. Тогда было какое-то уважение к оппоненту, были нормы приличия, были международное право и верховенство закона. Сейчас информационное общество все это цинично стирает. Уже не надо ничего доказывать. Достаточно произнести «хайли лайкли», чтобы сделать Россию виноватой.

Или вспомните того же Колина Пауэлла с пробиркой… И чем все это закончилось…

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