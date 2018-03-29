Шаги к взрослой жизни: как растут панды-близнецы из Гуанчжоу

Детеныши-близнецы большой панды, родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу (Южный Китай), успешно растут и набирают вес. Месяц назад их отлучили от материнского молока, и медвежата благополучно перенесли непростой адаптационный период. Близнецов назвали Циньцинь и Айай, их вес достиг 43 и 44 кг соответственно, сообщает агентство Xinhua

Работники зоопарка отметили, что отлучение от вскармливания — первый шаг животных к самостоятельной жизни. Сейчас они получают искусственную смесь и молодые побеги бамбука, и, если все пойдет хорошо, к двум годам смогут полностью отказаться от молока.

От реанимации до моря

Как спасают жизни детенышей морских котиков } Отметим, что большая панда относится к уязвимым видам (до 2016 года они считались исчезающими). В дикой природе, по подсчетам экспертов, сохранилось чуть более двух тысяч особей.

В неволе панды размножаются весьма неохотно, поэтому появление на свет малышей, особенно близнецов, всегда становится большим событием. Медвежата рождаются с весом от 90 до 130 граммов, что составляет 1/800 материнского веса. Но за первые четыре года они, при должном уходе, стремительно набирают массу.

Китае к пандам относятся очень уважительно. В зоопарках им устраивают праздники с тортами из бамбука, устанавливают качели, чтобы они развлекались и занимались спортом, и даже отправляют путешествовать. КНР сдает панд различным странам в десятилетнюю аренду. Все родившиеся в этот период медвежата также считаются собственностью Поднебесной.

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